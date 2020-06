Knapp 400 Kinder nutzen die Notbetreuung

Samtgemeinde Meinersen

In den Kitas in der Samtgemeinde Meinersen wurden während der Phase der erweiterten Notbetreuung in der ersten Juni-Woche insgesamt knapp 400 Kinder betreut – „das ist die Hälfte der regulären Belegung“, teilte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka am Donnerstagabend dem Samtgemeinderat mit. Am nächsten Montag, 22. Juni, soll nun die Notbetreuung durch einen eingeschränkten Regelbetrieb ersetzt werden.

Dass dieser Betrieb eingeschränkt ist, erklärte Montzka mit dem Wörtchen „kann“: „Der Betreuungsumfang kann unter Berücksichtigung der personellen, räumlichen und organisatorischen Kapazitäten sowie unter Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs zeitlich auf die während des Regelbetriebs übliche Betreuungszeit ausgeweitet werden.“ Nach wie vor finde das Angebot jedoch unter den Vorgaben des Infektionsschutzes statt, so dass beispielsweise offene Gruppenkonzepte untersagt bleiben.

Ab Juli wieder Gebühren

Der Samtgemeinderat hatte Ende April beschlossen, die Beitragszahlungen der Eltern bis zum Start des Regelbetriebs auszusetzen. Laut Montzka sei nun allen Kindern der Besuch ihrer Kita in der Regel wieder möglich, und so „sollte ab dem 1. Juli wieder mit der Beitragszahlung eingesetzt werden“.

Während der Notbetreuung habe es in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt Beschwerden von Eltern gegeben zur Beitragspflicht in der Notbetreuung. „Es herrscht ein hohes Ungerechtigkeitsempfinden insbesondere bei den Eltern, die durch die stufenweisen Lockerungen der Zugangsbeschränkungen zur Notbetreuung teilweise nur ein oder zwei Wochen eines Monats die Notbetreuung nutzen konnten, aber den vollen Monatsbeitrag entrichten mussten“, berichtete er. „Dies ist von den Eltern nicht nachzuvollziehen, und es kommt vermehrt zu Beschwerden.“ Dieses Ungerechtigkeitsempfinden sei unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, die teilweise durch Kurzarbeit und Stundenreduzierung mit verminderten Einkommen klarkommen müssen. Er erinnerte daran, dass Eltern beim Träger eine Neuberechnung ihrer Gebühren beantragen können und sich auch per Antrag auf finanzielle Unterstützung an den Landkreis wenden können.

„Weitere Reaktionen der Eltern nach Einführung des eingeschränkten Betriebes ab dem 22. Juni bleiben abzuwarten“, so Montzka abschließend.

Alternative für Krippenräume

Zur Kenntnis nahm der Samtgemeinderat den Jahresabschluss 2019 der Betriebskosten in den Kindertagesstätten, wobei Ilse-Marie Schmale ( CDU) auf die Summen verwies: „Von den Gesamtkosten in Höhe von 7,54 Millionen Euro trägt die Samtgemeinde 3,92 Millionen Euro.“ Ohne Diskussion entschied das Gremium einstimmig, dass im Quartier Kreuzkamp auf den Bau der geplanten zwei Krippengruppen verzichtet wird, zumal mit dem Anbau von zwei Krippenräumen an die DRK-Kita Harlekin bereits eine Alternative vorliegt. 2022 sollen diese Räume genutzt werden können.

Von Christina Rudert