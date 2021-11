Meinersen

Erneut wurden Katalysatoren von Autos montiert und gestohlen. Wie die Polizei meldet, wurden am Dienstag und am Mittwoch auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Meinersen/Ohof von zwei älteren Golf-Modellen die Katalysatoren abgeschraubt.

Beide Taten waren am Mittwochabend festgestellt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. (05372) 97 850.

Von der AZ-Redaktion