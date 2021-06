Meinersen

Der Fünftklässler will nicht mehr in die Schule gehen, er hat Angst, er wird gemobbt. Ein Mitschüler hat Zuhause Probleme, seine Eltern lassen sich scheiden – der Junge weiß nicht mehr weiter. Bei einem Mädchen erkennt der Klassenlehrer Verhaltensauffälligkeiten – sie zeigt scheinbar grundlose Wutanfälle. Warum, weiß niemand. Vielfältig sind die Gründe, warum Schüler Unterstützung benötigen. Hier setzt das neue Projekt „Jugendhilfe im Kontext Schule“ an – kurz „Jukos“ genannt.

Ziel von Jukos ist die Kooperation zwischen Schule, Kindern, Elternhaus und Jugendamt des Landkreises Gifhorn. Von dort rücken drei ausgebildete pädagogische Fachkräfte an mittlerweile sieben Schulen im Landkreis Gifhorn aus, um Kindern und Jugendlichen bei unterschiedlichsten Problemen zu helfen. Flaggschiff für Jukos ist dabei die Hauptschule Meinersen. Dort stellten die Akteure um Landrat Dr. Andreas Ebel dieses neue Netz vor, das künftig Kinder und Jugendliche unterstützen soll.

Schüler dort abholen, wo sie ihre Zeit verbringen – in der Schule

„Als in Hankensbüttel ein Schüler zusammengeschlagen wurde, konnten wir über Jukos helfen“, sagte Ebel zu Beginn der Projekt-Präsentation. Grundsätzlich versteht sich Jukos laut Ebel als niedrigschwellige Hilfe, um Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Aufgaben und Herausforderungen individuell und zeitnah zu unterstützen. „Dabei möchten wir die Schüler dort abholen, wo sie die meiste Zeit verbringen – in der Schule.“ Dort kann laut Ebel direkt und gezielt angesetzt werden, „um mit der Hilfe von Fachkräften die nächste Generation individuell zu fördern und ihr den Alltag zu erleichtern“.

„Zum Projektstart mussten wir tatsächlich Eltern ablehnen, zu viele wollten teilnehmen“, sagte Hauptschulleiterin Frauke Heisterhagen. Dabei habe sie festgestellt, dass die „Hemmschwelle Jugendamt“ offenbar nicht mehr existiert. Eltern und Kinder verlieren laut Heisterhagen die Angst vor dem Amt. Gleichsam falle bei Jukos „das Stigma Schulbegleitung“ weg. Wobei sie aber auch betonte, dass die Schulbegleitung für bestimmte Kinder unerlässlich sei.

„Wir setzen bei Jukos ausschließlich auf Fachkräfte“, erläuterte Dennis Heumann, Chef des Jugendamtes im Landkreis Gifhorn. Ziel ist es dabei laut Heumann, mit Jukos bereits an die Grundschulen zu gehen und bei den jüngeren Schülern anzufangen.

Jukos gehen zu den Eltern und können nach Ursachen gucken

„Eltern kommen oftmals erst ins Jugendamt, wenn es brennt“, bedauerte Stefan Knust vom Bezirkssozialdienst. Bei rechtzeitiger Kontaktaufnahme könnten die Mitarbeiter dagegen bereits präventiv tätig werden. Bei Jukos habe es nach anfänglicher Skepsis eine Willkommenskultur gegeben, und viele Eltern seien bereits zum Start dabei gewesen. Und Knust nannte einen weiteren Vorteil – „die Jukos gehen im Gegensatz zu den Schulbegleitern auch nach Hause zu den Eltern und können dort nach Ursachen gucken“, meinte er.

Ziel: Kooperation ausbauen Das neue Projekt „Jugendhilfe im Kontext Schule“ – Jukos genannt – startete zu Beginn dieses Jahres an der Hauptschule in Meinersen. Ziel von Jukos ist es, die Kooperation zwischen dem Jugendamt des Landkreises Gifhorn und der Hauptschule Meinersen sowie anderen Schulen im Kreis Gifhorn weiter auszubauen. Durch die Zusammenarbeit erhalten Schüler, Eltern und Lehrer vor Ort ein umfangreiches Beratungsangebot. Geplant sind Gruppen- und geschlechtsspezifische Angebote, Konzentrationsförderung, Selbstbewusstseinsstärkung und Medienkompetenz. Weiterer Baustein von Jukos an der Hauptschule Meinersen ist das Training sozialer Kompetenzen, vorrangig für die fünften Klassen, um frühzeitig Klassengemeinschaften zu entwickeln und zu fördern.

Ist Hilfe an den Schulen notwendig, dann sind wir dabei“, betonte Ralf Heuer, Erster Samtgemeinderat in Meinersen. Werden Konflikt-Situationen früh angegangen, hebt das laut Heuer „auch die Wertigkeit der Schule“. Die „Arbeit in der Familie hilft, verhärtete Fronten aufzuweichen und Eltern mit ins Boot zu holen“ erklärte Jukos-Mitstreiterin Angela Ankermann. Sie lobte die ganzheitliche Betreuung des Projektes und hob dabei die Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehren „in angenehmer Atmosphäre“ hervor.

Von Hilke Kottlick