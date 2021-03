Meinersen

Beratung kombiniert mit einem Spaziergang: „Diese Idee ist zufällig entstanden“, sagt Nadine Bagger. Die Chefin der Jugendförderung in der Samtgemeinde Meinersen erläutert, dass sie wegen der Corona-Ansteckungsgefahr derzeit Beratungsgespräche am Telefon führt. Während einer internen Besprechung der Mitarbeiterinnen „haben wir dann jedoch festgestellt, dass Beratung und Gespräche von Angesicht zu Angesicht bedeutend angenehmer sind“. Im Spaß sei daraufhin die Idee geboren worden, die Beratungen von Jugendlichen und Eltern einfach nach draußen an die frische Luft zu verlagern – „als walk and talk“. Erst später fanden die Jugendschützer laut Bagger heraus, dass diese Art der Gesprächsführung längst angeboten wird, „nur in Deutschland ist sie noch nicht so bekannt“.

Es werden mehrere Sinne angesprochen

Die Walk and Talk-Methode ist laut Bagger ein „spezieller Coaching- und Beratungsansatz, der hier noch nicht verbreitet ist“. Bei dieser Art Gespräche zu führen, setze der jeweilige Coach auf die Kombination von spazieren – walk – und reden – talk. So habe diese Methode ihren Ursprung im therapeutischen Bereich und sei dort unter dem Begriff „Walk and Talk Therapy“ bekannt. Die Jugendpflege-Mitarbeitern gehen dabei laut Bagger davon aus, dass Erlebnisse in der Natur für viele Menschen eine ganz eigene Qualität haben, „da mehrere Sinne angesprochen werden“. Ein Beratungsgespräch in frischer Luft könne sich daher unterstützend auswirken und Bagger zufolge „dabei helfen, den Kopf wieder frei zu bekommen“.

So sind die Mitarbeiterinnen erreichbar Eingeladen zum Walk and Talk sind laut Nadine Bagger, Chefin der Jugendförderung in der Samtgemeinde Meinersen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, die dieses kostenlose Angebot für sich nutzen möchten. Wer Interesse hat, kann per Mail oder telefonisch einen Termin sowie einen Treffpunkt zum Walk and Talk mit den Mitarbeiterinnen vereinbaren. Maria Götze: maria.goetze,@sg-meinersen.de, Tel. (0 53 72) 89 531. Kathrin Hagedorn: kathrin.hagedorn@sg-meinersen.de, Tel. (0 53 72) 89 532. Astrid Wollny-Kähler: astrid.wollny-kaehler@sg-meinersen.de, Tel. (0 53 72) 89 530. Nadine Bagger: nadine.bagger@sg-meinersen.de, Tel. (0 53 72) 89 533.

Die Jugendpflege-Mitarbeiterinnen hoffen laut der Chefin der Jugendförderung nun darauf, dass Eltern und Schüler wieder vermehrt die Beratungsangebote in Anspruch nehmen. „Vor Corona hatten Eltern und Jugendpflege häufiger Kontakt“, berichtet sie. „Wenn bei uns beispielsweise Ferienaktionen bezahlt wurden“, stellte sich im Zuge der Gespräche dabei laut Bagger so manches Mal heraus, dass Beratungsbedarf bestand, und es wurden spontan Besprechungs-Termine vereinbart. Seitdem laut Bagger coronabedingt viele ersatzweise im Home-Office arbeiten, „werden bedeutend weniger telefonische Beratungsgespräche geführt“.

„Wir kommen raus nach Hillerse, Dalldorf oder in die anderen Orte“

Sie hoffe jetzt darauf, dass durch das Walk- and Talk-Angebot wieder mehr Schüler und Eltern den Weg zur Jugendpflege finden. „Wir kommen auch raus nach Hillerse, Dalldorf oder in die anderen Orte in der Samtgemeinde Meinersen", schlägt Bagger Treffen vor Ort vor. „Gerade in der aktuellen Zeit kann die Jugendförderung der Samtgemeinde so auch regelkonform weiterhin Beratungsgespräche, Austausch und Ideenfindung zu Problemen im Alltag anbieten.“

Von Hilke Kottlick