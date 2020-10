Meinersen

Karl Heuer aus Meinersen ist sauer. Er ist überzeugt davon, dass die Gemeinde Schuld am Sterben einer großen Zahl von Serbischen Fichten ist. Seine Bäume – sie stehen in den Wiesen hinter der Straße Stockwiese südlich der Bundesstraße 188 – sind braun. Es ist offensichtlich, sie sind vertrocknet. Grund ist laut Heuer ein Graben, der die Pflanzen früher mit Wasser versorgt hat und der heute trocken ist. „Die Gemeinde steht aber in der Pflicht, Gräben zu unterhalten“, argumentiert der 86-Jährige. Früher habe die Staugenossenschaft dafür gesorgt. Heute sei die Gemeinde in der Pflicht.

Der Graben führt das Wasser laut Karl Heuer in die falsche Richtung ab

Heuer fährt zurück in Richtung des ehemaligen Asylbewerberheims. Er deutet auf den Graben davor. „Dieser Graben führt zur einen Seite zu den vertrockneten Bäumen und zur anderen Seite in Richtung Flüchtlingswohnheim.“ Gespeist wird er laut Heuer aus der in der Nähe vorbei fließenden Oker. Fließt das Wasser in den Graben, läuft es – wegen starken Gefälles – den Angaben Heuers zufolge in Richtung Wohnheim und nicht zu den Bäumen.

Der Grund ist einfach: Laut Heuer sei versäumt worden, ein Staubrett zu erneuern. Damit sei das Wasser ehemals angestaut worden und dann automatisch in die andere Richtung geflossen – zu den Fichten. Die Schienen für dieses Staubrett sind nach wie vor vorhanden, lediglich „das Brett fehlt“, ist Heuer sauer über dieses Versäumnis. Hier sei die Gemeinde in der Pflicht, denn ihm sei untersagt worden, eigenständig ein Staubrett einzusetzen. Der 86-Jährige fühlt sich machtlos. Er denkt jetzt daran, den Meinerser Gemeinderat darüber zu informieren, wie er sagt.

Tobias Kluge : „Die Gemeinde leitet keine Gräben um“

Für Tobias Kluge, Bauamtschef in der Samtgemeinde Meinersen, hat das Sterben der Fichten ganz andere Gründe: „Wir hatten jetzt den dritten Sommer ohne nennenswerte Niederschläge in Folge.“ Die Bäume seien schlicht und ergreifend vertrocknet, weil die Wurzeln nicht mehr genügend Wasser bekommen haben. „Aber die Gemeinde leitet keine Gräben um“, weist Kluge den Vorwurf ab, dass die Gemeinde absichtlich dafür gesorgt habe, dass der Graben hinter Heuers Wiese trocken gefallen sei.

Die Fichte und das Wasser Eine Fichte benötigt bis zu drei Liter Wasser pro Quadratmeter, das macht pro Jahr 350 bis 700 Liter. Das berichtet die Naturwald-Akademie auf ihrer Homepage. Und auch bei Wikipedia ist der Hinweis zu finden, dass die Fichte hinsichtlich der Wasserversorgung hohe Anforderungen stellt. Im Gartenlexikon heißt es ebenfalls, dass die ausreichende Versorgung der Fichten mit Wasser in der fachgerechten Pflege eine Schlüsselfunktion einnimmt. Hat der Baum mit Frost kein Problem, so will er nicht mit Trockenstress konfrontiert werden. Im Baumpflegeportal heißt es, dass die Wurzeln eines Baums nie ins Grundwasser hinein, sondern immer nur bis ans Grundwasser heran wachsen. Würden sie ins Wasser wachsen, dann würden sie verfaulen.

Das Prozedere ist so, dass die Gewässerkommission der Gemeinde einmal im Jahr die Gräben III. Ordnung kontrolliert. „Die Kommission war vor kurzem erst zur Grabenschau unterwegs“, berichtet Kluge. Ein fehlendes Staubrett sei dabei nicht aufgefallen. Was ihn etwas wundert: „Herr Heuer hat die Gemeinde noch nicht direkt auf diesen Graben angesprochen.“ Ein anderer Graben sei mal Thema gewesen, aber nicht der, an dem die Serbischen Fichten stehen.

