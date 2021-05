Meinersen

B wie begeisterungsfähig, e wie ehrlich, r wie redlich, n wie neugierig, e wie eigenwillig, r wie redselig: Zum Abschied von Horst Berner aus dem Archivdienst hatte sich Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka die Anfangsbuchstaben des Nachnamens vorgenommen und mit ihrer Hilfe ein paar Eigenschaften Berners hervorgehoben. „Horst Berner hat sich in Bezug auf die geschichtlich-historische Darstellung der Samtgemeinde Meinersen mit ihren Mitgliedsgemeinden besonders verdient gemacht“, dankte Montzka.

Seit 2007 hat Berner das historische Archiv der Samtgemeinde aufgebaut und es von 2009 bis 2019 geleitet. „Dadurch hat Berner einen Meilenstein zum Erhalt der Geschichte unserer Dörfer gesetzt“, so Montzka, der daran erinnerte, dass die emsige Arbeit des ehrenamtlichen Archivars dazu geführt hatte, „dass das Archiv bald aus seinen Nähten platzte und eine neue Heimstatt gefunden werden musste“. Mittlerweile werden die Schätze der Vergangenheit der Samtgemeinde in der ehemaligen Neuapostolischen Kirche aufbewahrt, aufgearbeitet und für die Zukunft erhalten.

Dank der Vorarbeit Berners ist das Vertrauen in das historische Archiv groß

„Ein derartiges Archiv sucht seinesgleichen in der kommunalen Familie. Und so war ich schon ein wenig stolz, als vor einiger Zeit der ein oder andere Bürgermeister sich unser historisches Archiv zeigen ließ“, betonte Montzka und lobte: „Horst Berner hat es verstanden, die Menschen mitzunehmen und Vertrauen in das historische Archiv zu entwickeln, denn heute bekommen wir von Hillerse, aus Leiferde, aus Meinersen und aus Müden die Schätze aus diversen Dachböden und Kellern, weil die Bürgerinnen und Bürger wissen, hier sind ihre Familienschätze in den richtigen Händen.“

„Literarische Erinnerungen für die Nachwelt“, so Montzka, habe Berner ebenfalls hinterlassen. Er nannte das Buch „850 Jahre Meinersen“ als Chronik der etwas anderen Art mit vielen Bildern und Texten, „das man immer wieder gern zur Hand nimmt“, sowie die Chronik „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ aus dem Jahre 2008 oder „Die Gemeinde Meinersen im Wandel“ aus 2011.

Der ehrenamtliche Archivar hat sich an der Uni Marburg in der deutschen Archivschule fortgebildet

Berner, der mittlerweile 80 Jahre alt ist, hat auch im fortgeschrittenen Alter Fortbildungskurse an der Uni Marburg in der deutschen Archivschule absolviert, ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Kommunalarchivare, hat mehrfach beim Tag der offenen Archive teilgenommen.

„Ein geflügeltes Wort sagt: Hinter jedem starken Mann, steht auch eine starke Frau“, so Montzka. „Und so möchte ich beim Abschied Waltraud Berner mit einbeziehen, denn sie hat es ermöglicht, dass Horst Berner sich überhaupt so lange engagieren konnte, wie er es getan hat.“ Er und Erster Samtgemeinderat Ralf Heuer überreichten Berner, der im vorigen Sommer zum Ehreneinwohner der Samtgemeinde ernannt worden war, zwei Blumensträuße.

Von der AZ-Redaktion