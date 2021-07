Meinersen

Grill-Leckereien oder schmackhafte Salate per Knopfdruck auswählen – und rund um die Uhr mitnehmen: In Meinersen bietet Jungunternehmer Tobias Petermann diesen Service mit einem nagelneuen Fleischerei-Automaten an. Das teure Gerät wurde jedoch kurz nach dem Aufstellen demoliert. Entmutigen lässt sich der 28-Jährige durch die Straftat nicht. Er will diesen Service demnächst auch in Gifhorn anbieten.

Tobias Petermann – Vater Detlef ist mit zwei Food-Trucks auf Tour – hat den Automaten einer italienischen Spezialfirma für rund 13 000 Euro gekauft. „Ein Unternehmen in Niederkassel hat ihn nach meinen Wünschen eingerichtet“, sagt der 28-Jährige. In 30 verschiedenen Fächern gibt’s täglich frische Produkte für das Grillvergnügen.

Steaks und auch Salate

„Unter anderem Bratwurst, Käse-Krakauer, Hähnchenbrust oder auch Nackensteaks“, zählt Petermann nur einen Teil des Angebots auf. Zudem könnten Kundinnen und Kunden auch Kartoffel- und Krautsalat als Beilagen auswählen. Ferner bietet der junge Ettenbütteler – als Standort für das Gerät hat er das Tankstellengelände von Strauß in Meinersen ausgewählt – Honig und Eier von regionalen Herstellern an. „Das Ausgabefach wird per Lichtschranke kontrolliert“, geht Petermann auf die moderne Technik des Geräts ein, zu der auch verschiedene Bezahlmöglichkeiten gehören.

Verschiedene Möglichkeiten zum Bezahlen: Der neue Fleischerei-Automat von Tobias Petermann ist mit moderner Technik ausgestattet. Quelle: Sebastian Preuß

Aufgestellt hat Petermann den Automaten am Donnerstag, dem 1. Juli. Und in der Nacht zum Sonntag, 4. Juli, ist es dann passiert: Unbekannte haben versucht, das im Eingangsbereich der Tankstelle aufgestellte Gerät umzukippen. „Vermutlich wollten sie so an die Waren in den Fächern kommen“, so Petermann. Dabei seien unter anderem tiefe Kratzer entstanden. „Der Schaden liegt bei fast 1000 Euro“, schätzt der 28-Jährige. Er hat inzwischen bei der Meinerser Polizei Anzeige erstattet und hofft nun auf Zeugenhinweise.

Trotz des Vandalismus’ hält der Ettenbütteler an seiner ungewöhnlichen Geschäftsidee fest und lässt sich nicht entmutigen. „Ich habe bereits ein Konzept für die Herbst- und Wintermonate entwickelt“, so Petermann. Nach Ende der Grillzeit würden in den Fächern dann unter anderem Grünkohl, Bregenwurst, Suppen sowie Rouladen angeboten.

Suche nach Standort in Gifhorn

Tobias Petermann ist davon überzeugt, dass diese Geschäftsidee auch den Gifhornerinnen und Gifhornern gefällt. Der 28-Jährige, der im kommenden Monat eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beginnt, hat sich im Stadtgebiet bereits einen Standort ausgesucht – die Abstimmungsgespräche laufen.

Von Uwe Stadtlich