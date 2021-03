Meinersen: Greta von Richthofen stellt ihre Grafic Novel „Das Gute am Ende des Tages“ vor

Meinersen

Mit der Abschluss-Ausstellung verabschiedet sich Greta von Richthofen, Stipendiatin der Gemeinde/Samtgemeinde Meinersen 2020/21, aus dem Künstlerhaus in Meinersen. In einer virtuellen Ausstellung stellt sie ihre in Meinersen entstandene Graphic Novel „Das Gute am Ende des Tages“ vor.

Diese Graphic Novel dokumentiert den Beginn der Pandemie aus der Perspektive der Künstlerin. Entstanden ist ein Comic über alltägliche Beobachtungen, Distanz und Nähe, ergänzt durch aufgezeichnete Gespräche. Bei diesem Projekt liegt der Fokus auf scheinbar banalen Situationen und kleinen Begebenheiten und zeigt: Jede Person hat eine Geschichte zu erzählen.

Ein virtueller Rundgang durch das Künstlerhaus als Ausstellungseröffnung

Ein persönlicher Blick auf Meinersen: Greta von Richthofen hat ihn festgehalten. Quelle: Greta von Richthofen

Die digitale Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 5. März, um 19 über die Plattform Zoom statt. Weitere Informationen und der digitale Zugang steht zeitnah vor der Veranstaltung auf der Homepage des Künstlerhauses Meinersen www.kuenstlerhaus-meinersen.de, Abonnenten des Newsletters erhalten ihn darüber. Aufgrund der momentanen Situation wird die Ausstellungseröffnung als virtueller Rundgang von Rüdiger Rodloff in die Homepage des Künstlerhauses www.kuenstlerhaus-meinersen.de eingestellt und ist auch auf der Seite www.dasguteamendedestages.de einsehbar, weitere Informationen über die Künstlerin gibt es unter www.die-greta.de. Andreas Schuster als 1. Vorsitzender des Künstlerhaus-Vereins und Jochen Weise als künstlerischer Leiter werden sprechen, Greta von Richthofen liest aus ihrem Comic.

Die Ausstellung ist auch analog zu sehen

Aber auch ganz analog können Interessierte die Ausstellung „Das Gute am Ende des Tages“ bis Sonntag, 28. März, im Künstlerhaus besuchen. Dort ist geöffnet donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr – die derzeitigen Covid-19-Bestimmungen müssen eingehalten werden.

Die gebürtige Wienerin Greta von Richthofen (32) war im vorigen Jahr im Sommer ins Künstlerhaus eingezogen. Sie hatte in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Illustration studiert, anschließend an der Kunsthochschule Kassel.

