Meinersen

In einem alten Fachwerkhaus in Meinersen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Um 17.20 Uhr ging der Alarm ein. Zunächst war die Lage in der Straße Am Marktplatz noch unklar, auch ob sich noch Menschen in dem Gebäude befanden, stand zunächst nicht fest.

Laut Feuerwehr hatte ein Nachbar den Brand frühzeitig bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen, Ohof, Päse, Seershausen und Leiferde rückten an. Auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK und Rettungswagen waren vor Ort. Es stellte sich heraus, dass niemand mehr im Haus war.

„Erheblicher Schaden, aber kein Vollbrand“, lautete die erste Einschätzung von Feuerwehr-Pressesprecher Carsten Schaffhauser. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Christian Albroscheit