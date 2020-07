Meinersen

„Wir haben entschieden, uns auf die Ferienbetreuung zu konzentrieren.“ Nadine Bagger und Kathrin Hagedorn vom Team der Jugendförderung in der Samtgemeinde Meinersen präsentierten in Zeiten von Corona jetzt ihr Konzept für die Sommerferien. Wegen der Ansteckungsgefahr fallen Spaßaktionen und Freizeiten aus. Nicht so die Ferienbetreuung in der Grundschule in Meinersen. Die Jugendpflege möchte laut Bagger damit die Eltern unterstützen, die coronabedingt ihren Urlaub bereits verbrauchen mussten und deshalb auf Betreuung ihrer Kinder im Grundschulalter während der Ferien angewiesen sind.

Einige Plätze frei

Den Auflagen des Gesundheitsamtes entsprechend, dürfen laut Hagedorn jeweils zehn Kinder wochenweise von zwei Personen in einer festen Gruppen betreut werden. Halbtags kostet das von 7.30 bis 13 Uhr 60 Euro. Ganztags zahlen Eltern von 7.30 bis 16 Uhr 90 Euro. Mittagessen darf weder von der Mensa bezogen noch – wie früher – vor Ort gekocht werden. „Die Kinder bringen Lunch-Pakete für Frühstück und Mittagessen mit, wir sorgen für Getränke“, sagt Bagger. Einige Plätze sind für die Ferienbetreuung noch frei. Sollte es mehr Anmeldungen geben, „könnten wir mit weiteren Gruppen auf andere Räume wie die der Jugendpflege ausweichen.“ Infos: (0 53 72) 89 533 oder per Mailanfrage an nadine.bagger@sg-meinersen.de.

Ideen und Aktionen

Originelles hat sich die Jugendförderung auch einfallen lassen. Hagedorn und Bagger zeigen ein farbiges Heft mit dem Titel „Dein Ferienspaß to go“. Darin gibt es Bastelideen, Mitmachaktionen und Tipps gegen Langeweile wie Sudoku-Rätsel, Rezepte, Fehlersuche, Outdoorspiele. Comic-Zeichnerin Greta von Richthofen, Stipendiatin im Künstlerhaus, fordert die Kinder zudem auf, eine Maske und – zwei Seiten weiter – ein Wesen auf einen Computer-Bildschirm zu zeichnen, mit dem sie gerne reden möchten. Das kann ein Mensch, ein Tier, eine Fantasie-Gestalt sein. Maske und Computer-Wesen sollen dann fotografiert und das Foto samt Absender in den Briefkasten des Künstlerhauses gesteckt werden. Überraschungen für kreative Teilnehmer sind vorbereitet.

„Den Ferienspaß to go haben wir für die Zielgruppe der sechs- bis 13-jährigen Kinder in der Samtgemeinde Meinersen vorbereitet“, sagt Nadine Bagger. Das sind 1577 Mädchen und Jungen. Sie dürfen sich nun auf Post freuen – die Umschläge wurden bereits frankiert und adressiert. Jetzt fehlt laut Bagger noch der Bescheid der Druckerei, dass der „Ferienspaß to go“ gedruckt ist, und dann geht die Post ab.

Alle Fahrten abgesagt Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr musste die Jugendförderung der Samtgemeinde Meinersen sämtliche Ausflüge und Fahrten für die Sommerferien absagen. Viele der jugendlichen Teilnehmer waren in den Vorjahren bereits mehrfach in den Sommerferien dabei gewesen. Sie kennen sich untereinander, sie kennen die Betreuer. Die Absagen sämtlicher Touren fand Jugendpflegerin Kathrin Hagedorn dann auch so traurig, dass „ich alle Jugendlichen selbst angerufen und informiert habe“.

Von Hilke Kottlick