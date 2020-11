Meinersen: Ernst Wecks Familienforschung steht jetzt allen zur Verfügung

Meinersen

„Mein Hobby ist seit vielen Jahren die Familienforschung“, sagt Ernst Weck. Dementsprechend hat sich der 75-jährige Meinerser im Verlauf von fast 20 Jahren mit Daten und Informationen aus knapp vier Jahrhunderten beschäftigt. 8500 Meinerser Bürger nahm er dabei unter seine Lupe. Damit nicht genug: „In den vergangenen Jahren habe ich mich ausgiebig mit der Meinerser Historie beschäftigt“, berichtet er. So ist unter anderem neben einer Höfechronik auch ein digitales Ortsfamilienbuch von Meinersen entstanden. Darin werden dem Hobby-Forscher zufolge die „Meinerser Familien mit all ihren Vorfahren und Nachkommen dargestellt“. Und um nun die Arbeit anderer Familienforscher über Meinerser Einwohner zu erleichtern, „habe ich als Auszug ein Personenverzeichnis mit den wesentlichsten Personendaten erstellt, und – für alle zugänglich – dem Historischen Archiv Meinersen zur Verfügung gestellt“.

Überblick über Menschen, die in Meinersen gelebt haben

Die Samtgemeinde Meinersen ließ Wecks zusammen getragenen Daten-Schatz nun in zwei Exemplaren drucken – eines überreichte Erster Samtgemeinderat Ralf Heuer an den Verfasser Weck, ein weiteres erhielt das Historische Archiv der Samtgemeinde Meinersen. Dort soll es laut Archivleiter Normann Schruwe künftig dazu dienen, „Ahnen- und Familienforschern schnell eine Überblick über Personen zu geben, die in Meinersen gelebt haben, um dann zielgerichtet in anderen Archiven weitergehende Forschungen anzustellen“.

Familienforscher können Kontakt aufnehmen In dem Ortsfamilienbuch von Ernst Weck sind auf 274 Seiten – nach Familiennamen geordnet – etwa 8500 Personen aufgelistet, die durch Geburt oder Taufe, Heirat oder Tod und Bestattung ihre Spuren hinterlassen haben. Darunter befinden sich auch Personen aus anderen Orten, die vielleicht verwandtschaftliche Beziehungen nach Meinersen hatten. Familienforscher, die weitergehende Informationen über ihre Vorfahren benötigen, können sich an Ernst Weck wenden per Mail: ernst.weck@t-online.de

Die Recherche für das Verzeichnis zog sich Weck zufolge über fast 20 Jahre hin. Der Familienforscher besuchte dafür nicht nur Friedhöfe, um Grabsteine zu entziffern. Auch in Familienanzeigen der Zeitungen wurde er fündig, genauso in zahlreichen Archiven. Neben den Vor- und Nachnamen sind laut Weck weitere zur Identifizierung wichtige personenbezogene Daten in dem Werk aufgelistet. Dazu können Geburts-, Heirats- und Sterbedaten und der Name des jeweiligen Ehepartners gehören. „Auch die Angabe des Berufs ist häufig vermerkt“, sagt Schruwe. Er verweist auf einen „besonderen Informationsgewinn“. Den bilden dem Archiv-Chef zufolge zusätzlich zu den persönlichen Daten Kommentare und Berichte aus damaliger, „gar nicht immer so friedfertiger Zeit“. Er zählt dabei unter anderem „Mord, Totschlag, Kindstötung, Hinrichtungen, tödliche Unfälle durch Trunkenheit“ auf.

Fast 20-jährige Forschungsarbeit stecken in der Arbeit

Das Verzeichnis ist laut Schruwe ein Auszug aus einem von dem Autor digital erstellten Ortsfamlienbuch von Meinersen. „Darin werden neben persönlichen Daten auch die Familien mit ihren Vorfahren und Nachkommen dargestellt.“ Und diese Arbeit von Weck – als Ergebnis einer fast 20-jährigen Forschungsarbeit – hat laut Schruwe bereits in den ersten Tagen der Nutzung, „bei der Familienforschung und der Personen-Recherche, sehr gute Dienste geleistet und wird zu einem bemerkenswerten Bestandteil des Historischen Archivs der Samtgemeinde Meinersen werden“.

Ob nun der 75-jährige Ernst Weck auch weiter forschen wird, sagt er nicht. Nahe liegt es, denn er gibt unumwunden zu: „Es ist eine Sucht.“

