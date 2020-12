Meinersen: Endlich Chance auf Tempo 50 auf der Dieckhorster Straße

Meinersen

Gute Nachrichten für die Gemeinde Meinersen: Stellvertretender Gemeindedirektor Steffen Weichsel informierte die Ratsmitglieder nun bei ihrer Sitzung, dass der Landkreis Gifhorn endlich grünes Licht für das Ansinnen gegeben hat, Tempo 50 auf der viel frequentierten Dieckhorster Straße im Gewerbegebiet einzurichten. Möglich gemacht habe das der Bau des neuen Bauhofes, so Weichsler.

Kein Abschnitt mit geschlossener Bebauung

Bisher hatte der Landkreis in dem Bereich Tempo 50 stets abgelehnt, da es sich nicht um einen Abschnitt geschlossener Bebauung handele. „Dabei arbeiten im Gewerbegebiet allein 60 bis 70 Menschen, für deren Arbeitsweg Tempo 50 eine höhere Sicherheit bedeuten würde – insbesondere für die Radler“, meinte Bürgermeister Thomas Spanuth. Durch das Projekt Bauhof der Samtgemeinde hat sich die Sachlage aber geändert: Nun gibt es zusammen mit dem Verteilzentrum der Post dort eine geschlossene Bebauung. Und so konnte Weichsler jetzt die erfreuliche Mitteilung des Landkreises verkünden: Das Gewerbegebiet werde ein eigener Meinerser Ortsteil, die Ortsschilder seien bereits bestellt. Entsprechend wird dann dort in dem Bereich auf der Dieckhorster Straße Tempo 50 gelten.

Vergünstigungen für die Eigentümer sehr großer Grundstücke

Weiterhin befasste sich auch der Meinerser Rat mit dem Thema Straßenausbaubeiträge. Die Neuregelung orientiert sich mit kleinen Abweichungen am Konzept, das auch für die übrigen Gemeinden in der Samtgemeinde Meinersen gewählt worden war. Der Rat sprach sich dafür aus, führte aber für die Möglichkeit der Verrentung eine Mindestbeitragslast von 2000 Euro ein. Außerdem trug man bei den Eckgrundstücksvergünstigungen dem Umstand Rechnung, dass in manchen Ortsteilen sehr große Grundstücke vorhanden sind. Der Verwaltungsvorschlag hatte vorgesehen, dass die Vergünstigungen bis zu einer Grundstücksgröße von 1200 Quadratmetern greifen sollten. „Damit haben wir aber doch gerade die Härtefälle nicht erfasst“, sagte Spanuth. Der Rat nahm daher diese Flächenbegrenzung aus der Neuregelung heraus.

Von Chris Niebuhr