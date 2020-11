Meinersen: Ehrlicher Finder gibt Wertsachen bei der Polizei ab

Meinersen

Ein ehrlicher Finder meldete sich am Montagnachmittag bei der Polizei in Meinersen. Der 20-jährige Asylbewerber aus dem Irak gab eine Handytasche samt Inhalt bei den Ordnungshütern ab, die er zuvor an der Bushaltestelle vor dem Brautmodenladen an der Hauptstraße gefunden hatte. In der Tasche befanden sich ein hochwertiges Smartphone, 100 Euro Bargeld sowie Führerschein, Personalausweis und EC-Karte des Verlierers. Letzterer, ein 42-jähriger Sassenburger, hatte die Tasche am Montagvormittag dort verloren. Er wurde von den Meinerser Beamten über den Fund informiert und konnte seine Sachen im Polizeikommissariat an der Dalldorfer Straße freudestrahlend in Empfang nehmen.

Von OTS