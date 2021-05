410 Schüler besuchen die Realschule in Meinersen. Sie werden von etwa 40 Lehrkräften unterrichtet. Fünf Kollegen sind laut Schulleiter Reinhard Sauer im Technik-Bereich aktiv. David Dewald arbeitet dabei nicht nur als Fachleiter für den Technik-Bereich, er hat – wie er sagt – auch die Schulband wieder in Schwung gebracht, da sollen künftig Videos gedreht und die Band soll für Wettbewerbe angemeldet werden. Darüber hinaus hat er eigenen Erzählungen zufolge in „Physik und Chemie promoviert und interstellare Moleküle im Weltraum“ erforscht. Anlass für die Realschule, ihren Schülern vielleicht auch Einblick in den Weltraum zu ermöglichen und den Bereich Astronomie ebenfalls anzubieten.