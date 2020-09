Meinersen

Mit der Ausstellung „Sediment. Mal. Tableau“ endet nun die Zeit von David Berkel, Jahrgang 1986, als Stipendiat im Künstlerhaus Meinersen. Acht Monate lang hat er dort gearbeitet – gefördert von der Bösenberg-Stiftung. Seine Abschlussausstellung ist noch bis zum 4. Oktober zu sehen, bevor es den gebürtigen Oberhausener dann Ende Oktober nach Berlin zieht.

Die Eröffnung der Schau fand am Freitagabend in einem besonderen Rahmen statt. Unter freiem Himmel im Garten des Künstlerhauses war zur Vernissage geladen worden. Möglich dank des guten Wetters und in Zeiten von Corona eine willkommene Variante: So konnten mit dem gebotenen Abstand an die 80 Gäste dabei sein. Neben den Worten zur Begrüßung und der Einführung in die Ausstellung gab es zudem auch noch ein kleines Konzert: Caroline Luy spielte auf der Bratsche.

Farben werden für jedes Bild mit Frisch-Ei neu angerührt

Rienelt Walkhoff als zweite Vorsitzende des Künstlerhausvereins sprach ebenso zu den Gästen wie Dirk Bösenberg als Stipendiengeber, Melina Magiroglou übernahm die Einführung in die Ausstellung. Jochen Weise, künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Meinersen, erinnerte an den ungewöhnlichen Weg David Berkels ins Künstlerhaus. Vor einigen Jahren habe Weise in der Jury gesessen bei der Vergabe des Stipendiums von Samtgemeinde und Gemeinde Meinersen. Gleich sechs von 40 Bewerbern seien punktgleich gewesen, man habe sich aber für einen entscheiden müssen. Die übrigen fünf Künstler erhielten als besondere Anerkennung die Möglichkeit zur Gemeinschaftsausstellung „Platzierte“ im Künstlerhaus – unter ihnen auch David Berkel. Der Maler und Objektkünstler begeisterte dabei Dirk Bösenberg so mit seinen Werken, dass dieser ihn jetzt als Stipendiaten geholt hatte.

In der Ausstellung „Sediment. Mal. Tableau.“ zeigt David Berkel jetzt insgesamt 20 Bilder und Zeichnungen sowie acht Objekte. Eine Besonderheit seines Schaffens ist dabei, dass er als Maler auf die Technik Ei-Tempera setzt. Er rührt seine Farben stets frisch an – unter Verwendung von Frisch-Ei. „Mich als Künstler hat es gereizt, die eigentlich altertümliche Technik auf moderne Bildinhalte zu übertragen“, sagt er. Seine Arbeiten sind bis auf wenige Ausnahmen alle in Meinersen entstanden. „Ich habe die Zeit hier sehr gut nutzen können. Die Ruhe hat mein Arbeiten befördert“, erzählt er.

Für die Ausstellung wurden die Wände des Künstlerhauses extra neu gestrichen

In seinen Bildern zeigt er zum Beispiel Krypto-Porträts – Porträts, die keine bestimmte Person zeigen. Auch architektonische, ja fast bühnenbildartig anmutende Werke sind zu sehen, ebenso Moorlandschaften und asiatisch wirkende Bilder. Die sonst weißen Wände des Künstlerhauses hat David Berkel zum Teil extra in anderen Farben gestrichen für die Ausstellung, um seine Bilder besser zur Geltung zu bringen. Die Farben korrespondieren dabei mit den Farben der Objekte, die er in den Ausstellungsräumen installiert hat.

David Berkel hat Freie Kunst in Kassel studiert. An ein Auslandssemester in Bologna schloss sich die Zeit als Meisterschüler bei Pia Fries an der Universität der Künste in Berlin an. Jetzt folgte das Stipendium der Bösenberg-Stiftung in Meinersen. Im Oktober zieht David Berkel dann wieder nach Berlin zurück. Seine Abschlussausstellung „Sediment. Mal. Tableau“ ist noch bis zum 4. Oktober jeweils donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr im Künstlerhaus Meinersen zu sehen.

Von Chris Niebuhr