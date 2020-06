Das Waldbad Meinersen öffnet Montag – mit einigen besonderen Corona-Regelungen

Meinersen

So eine Saison hat das Waldbad in Meinersen noch nicht erlebt, so weit sich Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka erinnern kann. Die Corona-Pandemie bringt erhebliche Einschränkungen mit sich. Dennoch öffnet das Freibad am kommenden Montag für Besucher. Es wirkt – wegen des vielen rot-weißen Trassierbandes – hier und da wie eine Baustelle.

Die Bänder sind unerlässlich, etwa für das im Eingangs- und Umkleidebereich eingerichtete Einbahnstraßensystem. Es ist wie anderes auch Teil des für die Wiedereröffnung erforderlichen Hygienekonzeptes. Das hat Katrin Justingen aus dem Fachbereich Innere Dienste gemeinsam mit den Schwimmmeistern Thomas Pratzer und Jamel Hoffmann entwickelt. „Dafür möchte ich ausdrücklich danken“, betonte Montzka. Viele Bürger schließen sich dem gewiss gern an, denn „wir hatten ganz viele Anfragen von treuen Stammgästen, wann wir das Waldbad endlich wieder öffnen“, berichtet der Samtgemeindebürgermeister. Mancher wollte gar schon eine Jahreskarte kaufen, als noch unklar war, ob man das Waldbad in dieser Saison überhaupt öffnen darf.

Anzeige

Diese Becken stehen zur Verfügung

Nutzbar ist das im Waldbad vorerst nur eingeschränkt. Das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken sind zugänglich, dagegen sind Babybecken, Sprungtürme, Beachvolleyball- und Bolzplatz, Spielgeräte und die hintere Liegewiese gesperrt. Im Grunde also alles, was „womöglich zu größeren Ansammlungen von Menschen führt oder für uns schlecht einsehbar ist“, sagte Pratzer. Unterstützt werden er und Kollege Hoffmann an potenziell stark frequentierten Sommertagen übrigens von einem Sicherheitsdienst. Die Warmwasserduschen im Sanitärtrakt sind gesperrt, ebenso jede zweite Toilettenkabine und sämtliche Urinale im Herren-WC. Die Einzelumkleiden sind geöffnet, die Sammelumkleiden nicht. Die gerade erst neu installierten Schließfächer für Wertsachen dürfen ebenfalls nicht genutzt werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Geänderte Eintrittspreise Einzelkarte 1,50 Euro, Jahreskarte 70 Euro, Familienjahreskarte 135 Euro, Familienkarte für Alleinerziehende 75 Euro. Wer eine Schwerbehinderung (mindestens 50 Prozent) ausweisen kann, zahlt jeweils die Hälfte. Einzeleintrittskarten verlieren nach Verlassen des Bades die Gültigkeit. Jahreskarteninhaber können mehrmals am Tag baden, müssen sich aber am Ende jeder Schicht neu in die Warteschlange einreihen.

Betrieben wird das Waldbad in dieser Saison in einem Schichtsystem: werktags von 8 bis 10, 10.30 bis 12.30, 13 bis 15, 15.30 bis 17.30 und 18 bis 20 Uhr, zusätzlich für Jahreskarteninhaber von 6 bis 7.30 Uhr. An Wochenenden wird kein Frühschwimmen angeboten und der Schichtbetrieb startet dann erst um 10 Uhr. „Zwischen den Schichten wird alles gereinigt“, erklärte Montzka. Pro Schicht dürfen maximal 150 Gäste ins Waldbad. Läuft alles glatt, ist eine Ausdehnung auf 250 Gäste denkbar. Und ganz wichtig: „Man darf höchstens zwei Stunden am Stück im Bad bleiben, muss es aber nicht“, sagte er. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen hinein.

So wird die Zahl der Badegäste kontrolliert

Die maximal zulässige Zahl von Badegästen im Wasser – 35 im Schwimmer- und 100 im Nichtschwimmerbecken – kontrollieren Pratzer und Hoffmann mittels verschiedenfarbigen Armbändern. Sie sind beim Verlassen der Becken abzugeben. Das Schwimmerbecken ist mit Leinen unterteilt, die nur Schwimmen im Kreis mit Abstand erlauben. Im gesamten Warte- und Eingangsbereich ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „In den Schwimmbecken natürlich nicht“, sagte Montzka. Der Samtgemeindebürgermeister rechnete durch die Corona-Maßnahmen mit Mehrkosten von 30 000 bis 40 000 Euro gegenüber dem Normalbetrieb – und zwar bei deutlich weniger Einnahmen durch geringere Besucherzahlen. „Wir wollen und werden alles dafür tun, dass unser schönes Waldbad nicht zum Corona-Hotspot wird“, versicherte er.

Von Ron Niebuhr