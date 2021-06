Meinersen

Das Dach ist undicht, die Holzfassade verwittert und das Ziffernblatt glänzt nicht mehr: Höchste Eisenbahn für eine Sanierung des Kirchturms in Meinersen. Das Gerüst soll Ende der Woche stehen, dann erwartet die St. Georg-Gemeinde bereits den Zimmermann.

Ein bisschen Herzklopfen hatte Burkhard Steffen schon, als der oberste Baubeaufragte der Landeskirche auf Stippvisite war. Und dann sagte der beim ersten Blick von außen auch noch: „Sieht doch noch ganz gut aus.“ Daraufhin führte Steffen ihn unter das Dach.

Idyllischer Winkel nahe der Oker: Die St. Georg-Kirche in Meinersen bekommt nicht nur einen neuen Anstrich. Quelle: Sebastian Preuß

Die Kirche ist rund 240 Jahre alt. Die letzte Dachsanierung war 1938, berichtet Steffen, der Baubeauftragte der Kirchengemeinde. „Wir hatten viele Reparaturen am Dach.“ Die Schieferdeckung ist in die Jahre gekommen. „Es kamen Platten runter, wir hatten Löcher. Es war undicht.“ Auch dem Vertreter der Landeskirche wurde das bei näherer Betrachtung schnell klar. Nun läuft das Bauprojekt an, laut Steffen eines von 100 der Landeskirche in diesem Jahr.

Sobald das Gerüst steht, soll sich der Zimmermann der Sache als erster annehmen, sagt Julia Meinecke vom kirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege in Celle. Er werde das alte Dach abdecken und sich um das Holz kümmern. Mit der Eindeckung der neuen Schieferplatten sei eine Spezialfirma aus dem Sauerland beauftragt. Sie soll Ende Juli oder Anfang August loslegen. Die Sanierung soll im November abgeschlossen sein.

Sanierungsprojekt in Meinersen: Die St. Georg--Kirche braucht vor allem ein neues Dach. Dafür kommt extra eine Spezialfirma aus dem Sauerland. Quelle: Sebastian Preuß

Probleme durch den allgemeinen Baustoffmangel erwartet Meinecke vorerst nicht. Der Zimmermann habe sich bereits im Mai um Holz gekümmert. Allerdings ist der Fachfrau klar, dass Bauherren bei Sanierungen etwas blühen kann, womit sie nicht rechneten: „Was uns darüber hinaus erwartet, ist die große Überraschung.“

Was außer dem Dach noch zu erneuern ist

Klar ist, dass nicht nur das Dach dran ist. Die Holzfassade unter der barocken Turmhaube soll wieder in einem satten, sauberen Grün zu sehen sein. Auch der Blitzschutz kommt auf den neuesten Stand. Um die frische Vergoldung der Uhr-Ziffernblätter kümmert sich die Kirchengemeinde, die dafür rund 4 000 Euro ausgibt.

Für die Meinerser Gemeinde ist das der einzige Kostenpunkt. Den Großteil der 197 500 Euro Baukosten trägt die Landeskirche, der Kirchenkreis steuert 50 000 Euro insgesamt für die Sanierungen der St Georg-Kirche in Meinersen und der St. Nicolai-Kirche in Gifhorn bei. Die Kostenplanung beruht laut Meinecke noch auf Berechnungen von 2019. „Im Moment sieht es so aus, dass wir damit auskommen.“

Gibt es Beeinträchtigungen für die Gottesdienste?

Pastorin Julia Flanz sieht durch die Bauarbeiten keine Behinderungen für die Gottesdienste. Die finden wegen Corona sowieso zurzeit draußen statt, ab Spätsommer auf einer neuen Wiese. Der Zutritt in die Kirche über die Eingangstür im Turm bleibe dennoch gewährleistet – ebenso die Einbahnstraßenregelung mit Ausgang durch die Tür an der Südseite des Kirchenschiffes.

Bedenken der Pastorin wegen der brütenden Turmfalken räumten Meinecke und Steffen aus. Zum Baubeginn dürfte die Brut flügge und das Nest obsolet sein.

Von Dirk Reitmeister