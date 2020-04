Ab Mai zahlen Eltern keine Krippen-Gebühren

Meinersen

Einzeltische im Kulturzentrum, die Verwaltungsspitze entfernt auf der Bühne, jeder Redner am vorab desinfizierten Mikrofon. Bevor die jüngste Sitzung des Meinerser Samtgemeinderats eröffnet wurde, waren für jedes Ratsmitglied und jeden Zuhörer Fieber messen und Desinfizieren der Hände angesagt. Ganz im Zeichen der Corona-Pandamie tagte das Gremium. Den Amtsleitern aus dem Rathaus war deshalb die Teilnahme an der Sitzung freigestellt worden. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka drückte zudem aufs Tempo – „damit es möglichst schnell geht“.

Tempo 70 auf Gemeindeverbindungsstraßen

Der Antrag der CDU-Fraktion – vorgetragen von Fraktionschefin Ilse-Marie Schmale –, auf allen Gemeindeverbindungsstraßen in der Samtgemeinde Tempo 70 zu beantragen, wurde auf Anraten von Thomas Böker ( SPD) noch einmal zur Beratung in den Bauausschuss verwiesen. Dabei wird es auch um das Aufstellen von Baken an den Kreuzungen Hahnenhorner Straße, Alter Postweg sowie Alter Postweg und Triftstaße gehen. „Aufgrund schwerer Unfälle besteht hier dringender Handlungsbedarf“, so Schmale. Mehrheitlich sprach sich das Gremium dann für alle folgenden Beratungspunkte aus.

Thema des Abends war auch die IT-Ausstattung – der Digitalpakt – an den Schulen. Montzka erläuterte Hintergründe. Danach sei es jetzt möglich, Fördermittel beim Land zu beantragen. Die Samtgemeinde erhalte hier eine Fördersumme in Höhe von 651 737 Euro. Um schnell handlungsfähig zu sein, sprach sich der Samtemeinderat dafür aus, vorab 150 000 Euro überplanmäßig für die Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde bereit zu stellen – pro Schule 25 000 Euro. Damit soll allen Schülern die Teilnahme am „Lernen zu Hause“ ermöglich werden. Von diesem Geld stelle der Schulträger leihweise Computer zur Verfügung für die Schüler, in deren Familien laut Montzka „kein Tablet, Laptop, Rechner oder passendes Handy vorhanden ist, um an die jeweiligen Aufgaben zu kommen“.

Erzieherinnen bleiben angestellt

Eltern von Kita-Kindern können jetzt Geld einsparen. So sprach sich der Samtgemeinderat auch dafür aus, ab 1. Mai keine Elternbeiträge für die derzeit geschlossenen Krippen einzuziehen. Hiervon seien Zeiten ausgenommen, die im Rahmen der Notbetreuung in Anspruch genommen werden. „Das kostet uns 50 000 Euro im Monat, aber es ist auch eine besondere Lage“, stellte der Samtgemeindebürgermeister fest. Er teilte zudem mit, dass die Erzieherinnen trotz des ruhenden Regelbetriebs weiter in Lohn und Brot blieben – mit Fortbildungen und der Betreuung von Notgruppen.

Auch Änderungen des Flächennutzungsplanes standen im Programm. Unter anderem ging es um eine Fläche in Leiferde. Dort soll laut Montzka ein Standort für ein Senioren- und Pflegeheim ausgewiesen werden.

Fluchtweg für die Feuerwehr

Feuerwehren sind auch Sache der Samtgemeinde. Hier ging es um das Feuerwehrhaus in Meinersen. Bei einer Begehung durch einen Brandschutzprüfer war laut Montzka festgestellt worden, dass dort ein zweiter Fluchtweg fehlt. Gleiches gelte für das direkt benachbarte DRK-Haus der Gemeinde Meinersen. Bei dieser Maßnahme könnten beide Häuser verbunden werden, „dann teilen wir uns die Kosten“, schlug er vor. Der Samtgemeinderat stimmte dafür, hier 20 000 Euro überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Beschlossen wurde außerdem die Erhöhung der Eintrittspreise fürs Waldbad: 70 Euro zahlen Erwachsene für eine Saisonkarte, Familien 135 Euro. Neu ist die Abendkarte für 1,50 Euro, gültig ab 18 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Sechserkarte 15, für eine Tageskarte 3 Euro, Jugendliche für die Sechserkarte 7,50, für die Tageskarte 1,50 und für die Saisonkarte 30 Euro.

Letztlich wurde ein neues Ratsmitglied begrüßt. Aufgrund des Sitzverlusts von André Stahl verpflichtete der Samtgemeindebürgermeister Friedhelm Jäger ( SPD).

Der Samtgemeindebürgermeister berichtet Während der Sitzung des Samtgemeinderates Meinersen berichtete Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka unter anderem, dass ab dem 4. Mai weitere Jahrgänge nach und nach in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen; es ein Hygienekonzept für die Schulen geben soll; die Baugenehmigung für den Bauhof vorliegt; für die Kita Leiferde Ausschreibungen für Zimmerarbeiten, Gerüstbau, Heizung, Lüftung, Sanitär und Gefahrenmeldeanlage veröffentlicht wurden, es bisher aber nur wenige Abfragen gab; in die Kita in Meinersen-Nord eingebrochen wurde. Laut Montzka entstand erheblicher Sachschaden. Gestohlen wurden ein Sofa, eine Gitarre und eine Kamera; wieder Blühwiesen durch den Bauhof ausgesät werden in Meinersen am Rathaus, am Haus der Geschichte und in Hillerse auf dem Friedhof; die Büchereien ab 4. Mai wieder geöffnet werden; die Schulmensa seit dem 16. März geschlossen ist. Die elf Angestellten sind in Kurzarbeit, die elf geringfügig Beschäftigten wurden nach Abbau von Urlaub und Überstunden frei gestellt. Das Land zahlte bereits eine Soforthilfe für die Mensa; der Fashionday komplett abgesagt wurde; alle Ferienfreizeiten abgesagt wurden.

Von Hilke Kottlick