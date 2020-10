Meinersen

Witz und Ideen sind gefragt, Kreativität darf auch nicht fehlen: Kulturverein Meinersen und Bösenberg-Stiftung legen erneut den roten Teppich aus – für Regisseure und Kameramänner des dritten Filmfestivals in Meinersen am 31. Oktober 2021 auf der Bühne des örtlichen Kulturzentrums.

Gesucht werden dafür Filmemacher, die kurze Beiträge mit einer Länge von etwa 15 Minuten produzieren. Willkommen dabei sind laut Dirk Bösenberg von der gleichnamigen Stiftung und Kulturvereins-Chef Karl-Heinz Hornbostel authentische Geschehnisse aus der Samtgemeinde zwischen Aller und Oker, aber genauso andere interessante Themen. Eines ist aber wichtig – die Filmemacher sollten aus der Samtgemeinde Meinersen kommen.

Anzeige

Nichts ist umsonst, auch nicht Spaß, Hobby, Kreativität – deshalb lobt die Bösenberg-Stiftung auch Preise für das dritte Filmfestival aus. So gibt es Gelder in Höhe von 2500 Euro plus 500 Euro als Publikumspreis. „Ich möchte besonders auch Jugendliche fördern“, betont Bösenberg. Anlass für ihn, Preise in Höhe von 1250 Euro für jüngere Filmemacher unter 20 und an die Ü20-Generation zu vergeben. Ein Thema für die Filme wurde Bösenberg zufolge ganz bewusst nicht gewählt. „Die Kreativität soll nicht eingeschränkt werden“, nennt er den Hintergrund.

Formlose Bewerbungen möglich Karl-Heinz Hornbostel freut sich auf formlose Bewerbungen für die Beiträge zum dritten Filmfestival in Meinersen. Bewerbungen gehen an: Karl-Heinz Hornbostel, Schäferkamp 16, 38536 Meinersen, Mail: khhornbostel@t-online.de. Er fordert außerdem dazu auf, den Titel des Films zu nennen, die Länge und die Adressdaten. Abgabetermin ist am 31. März 2021, die Präsentation und Preisverleihung sind vorgesehen für den 31. Oktober, 15 bis 19 Uhr im Kulturzentrum Meinersen.

Profi-Beiträge zum Thema „Überall Blicken“

Es ist bereits das dritte Filmfestival der Bösenberg-Stiftung. Das erste startete im Jahr 2015. Damals zeigten renommierte Filmemacher und ein Künstler-Duo in Kurzbeiträgen unter dem Titel „Überall Blicken“, was sie alles so in Meinersen und Umgebung gedreht haben. Elizabeth Wurst aus Peru zeigt damals in ihrem Beitrag, dass Verständigung auch ohne Sprache funktioniert. Die Französin Lucie Mercadal versuchte anhand von Telefonaten mit Meinersern zum Thema „1,2,3, Liebelei“ zu ergründen, was sich hinter dem Traum vom Liebesglück in einem Eigenheim verbirgt. Das Duo Marius Roth und Cylixe stellte anhand von Luftaufnahmen dar, wie sich Meinersen als Ort zeigt. Letztlich setzte die Berlinerin Julia Charlotte Richter mit dem Film zum Titel „You are the Center of the World“ auf Spannung. Für den Beitrag wurden Meinerser Gymnasiasten gecastet, es ging um eine unbestimmte Bedrohung.

Beiträge über die Heimat

Das zweite Filmfestival stieg in der Meinerser City im November 2018. Eine Gruppe örtlicher Filmemacher drehte dafür sechs dokumentarische Beiträge über die Heimat Meinersen und die Umgebung. Zum Team gehörten acht Mitglieder – drei Filmer, zwei Fotografen, ein Komponist, zwei Berater. 420 Zuschauer erlebten die Premiere im Kulturzentrum. Gezeigt wurden dort Präambel, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Naturparadies Oker. Die Historie des Ortes kam nicht zu kurz und es gab Kurzinterviews über die Waldbrandkatastrophe und den Karneval SV Helau. Bürgermeister Thomas Spanuth lobte letztlich die Filmemacher für dieses „einmalige Zeitdokument über unsere Gemeinde und die engere Heimat“.

Lesen Sie auch: Premiere übertrifft Erwartungen: Kurzfilme über Meinersen begeistern

Die freie Themenwahl haben die Filmemacher aus der Samtgemeinde Meinersen nun für die Beiträge zum dritten Filmfestival.

Von Hilke Kottlick