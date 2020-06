Meinersen

„Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es ja im Volksmund. Das trifft wohl auch auf den neuen zentralen Bauhof der Samtgemeinde Meinersen zu. Die Idee dazu kam bereits 2012 auf. Jetzt endlich nimmt sie sicht- und greifbare Formen an, denn am Dienstag war Baggerbiss im Meinerser Gewerbegebiet an der Diekhorster Straße.

Der Beginn eines Bauprojektes stehe immer für „Zukunft, Aktivität und Dynamik“, sagte Eckhard Montzka. Der Samtgemeindebürgermeister ließ es sich nicht nehmen, den Baggerbiss selbst auszuführen. Die Leiferder Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber und ihr Müdener Amtskollege Horst Schiesgeries schlossen sich an. „Der Boden, auf dem wir stehen, wird sich verändern“, sagte Montzka. Man werde den Baufortschritt gut erleben können, denn die Bauzeit ist mit nur neun Monaten sehr kurz bemessen.

Kosten von 2,8 Millionen Euro

Entstehen soll eine Halle zuzüglich Nebenräumen in Fertigbauweise aus Stahlbetonträgern und Porenbetonwänden mit einer Bruttofläche von 1360 Quadratmetern für alles in allem 2,8 Millionen Euro. Unterkommen soll in der Halle der gesamte Fuhrpark des Bauhofes. Hinzu kommen moderne Sozial- und Aufenthaltsräume, ein Trockenraum für die Arbeitskleidung, eine Hochlagerfläche sowie eine Fahrzeug- und eine Elektrowerkstatt. Außerhalb des Gebäudes sind eine überdachte Abstell- und Lagerfläche, ein getrennter Gefahrstoffcontainer, Schüttgutboxen für Baustoffe sowie ein Tausalzsilo vorgesehen. Aufs Dach wird eine bei Bedarf erweiterbare Photovoltaikanlage zur Versorgung der Wärmepumpenheizung montiert.

„Mit dem heutigen Baggerbiss geben wir den Startschuss“, sagte Montzka. Startschuss sei ein treffender Begriff, denn man sehe das Projekt sportlich, erklärte der Samtgemeindebürgermeister. Wohl auch mit Blick auf die bereits für März 2021 angepeilte Fertigstellung. Mit dem Neubau „schreiben wir ein Stück Geschichte“, betonte er. Denn nie zuvor verfügte man über einen zentralen Bauhof in zentraler Lage. Montzkas besonderer Dank galt der Planungsgruppe A+I für die tadellose Vorbereitung der Projektes. Zumal bisher auch alle Kosten im abgesteckten Rahmen geblieben sind.

Fünf Baugenehmigungen nötig

So steht dem Bau – nach 22 Ausschuss- und Ratssitzungen in den Jahren 2012 bis 2019 sowie sage und schreibe fünf vom Landkreis erteilten Baugenehmigungen zwischen November 2015 und April 2020 – wohl nichts mehr im Weg. „Ich wünsche allen Beteiligten gutes und unfallfreies Gelingen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Montzka.

