Arbeiten am Okerwehr in der Brut- und Setzzeit

Meinersen

„Wie kann man es den Meinersern erklären, warum die Oker mitten in der Brut- und Setzzeit trocken gelegt wird?“ Das wüsste Bernd Glindemann nur zu gerne. Dem Meinerser zufolge werden „die Bürger gezwungen, ihre Hunde zum Schutz der Tiere an die Leine zu nehmen, gleichzeitig wird von Amts wegen die Fauna der Oker zerstört.“ Laut Glindemann ist das „nicht einfach zu begreifen“. Hintergründe schildert Ingo Delion vom Unterhaltungsverband Oker. Danach sei der Verband für den Wasserabfluss der Oker und für das Stauwehr in Meinersen zuständig. Mit Baujahr 1981 sei das Wehr in die Jahre gekommen und dort stehen laut Delion „jetzt Sanierungsarbeiten an“.

Schwachstellen entdeckt

Bereits im vorigen Jahr hätte der Unterhaltungsverband durch Fachfirmen den Zustand des Okerwehrs bewerten lassen. „Durch Wartungsarbeiten waren Schwachstellen in der Funktion zu erkennen“, so der Techniker weiterhin. Dazu informiert er: „Das Wehr stellt für die ganze Region einen wichtigen Hochwasser- und Umweltschutz dar, so dass der Unterhaltungsverband Oker unverzüglich mit den Sanierungsarbeiten begonnen hat.“ Dabei verweist der Techniker auf die „gute Kommunikation mit den beteiligten Behörden der Samtgemeinde Meinersen und dem Landkreis Gifhorn“, sie laufe täglich und sei konstruktiv.

Anzeige

Am Wehr müssen Delion zufolge nun Schritt für Schritt Elemente der Stauanlage erneuert werden. Dazu zählt er die Überlaufanlagen, die Modernisierung der Hydraulikanlage, das Aufstellen einer flexiblen Ersatzstauwand und weitere Arbeiten wie den in den kommenden Monaten geplanten Neubau der alten Stauklappe auf. Aktuell sei jetzt eine flexible Ersatzstauwand aufgebaut worden. Damit Taucher im Wehr arbeiten konnten, sei im Vorfeld die Oker schrittweise abgesenkt worden, so Delion weiter. Die Ortswehr Meinersen habe die Arbeiten unterstützt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unverzüglich wieder angestaut

„Die Oker wurde allerdings nicht trocken gelegt“, begegnet Delion den Vorwürfen Glindemanns. „Auch der angrenzende Mühlengraben führte zu jeder Zeit Wasser“, und der Fischpass sei nur an einem Abend stellenweise trocken gewesen. Dazu stellt der Techniker außerdem fest, dass der Fischbesatz in Biotop, Oker, Mühlengraben und im Fischpass in Zusammenarbeit mit dem Angelsportverein Meinersen täglich kontrolliert und abgefischt worden sei. Hinter dem Stauwehr seien Fische und Kleinlebewesen wieder eingesetzt worden. Nach den Arbeiten „wurde die Oker über die noch vorhandene Stauklappe unverzüglich wieder auf normalen Pegelstand angestaut“, versichert Delion.

Zeitpunkt unglücklich gewählt

Dass der Unterhaltungsverband die Arbeiten am Okerwehr mitten in die Brut- und Setzzeit gelegt hat, begeistert auch Jürgen Wagner nicht. Der Naturschutzbeauftragte für den Landkreis Gifhorn sieht den Zeitpunkt für diese Arbeiten als „unglücklich gewählt“, an. Dabei denke er nicht nur an den Fischbesatz, sondern auch „an den Laich von Fröschen, Fischen und Amphibien“, der möglicherweise durch diese Maßnahmen vertrocknet sei. Wagner bedauere – wie er weiter mitteilte – außerdem einen „Mangel an Zusammenarbeit“. Um präventiv handeln zu können, hätte er sich gewünscht, dass der Unterhaltungsverband die Naturschützer mit einem Vorlauf von drei bis vier Tagen informiert hätte.

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick