125 Sibylla-Merian-Schüler genießen den Schnee

125 Schülerinnen Schüler des sechsten und zwölften Jahrgangs aus dem Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen genossen jetzt eine Woche lang ihre Skifreizeit. Die 81 Jugendlichen aus dem sechsten und 44 aus dem zwölften Jahrgang machten sich jetzt auf den Weg ins verschneite Dreiländereck Österreichs, nahe der Grenze zur Schweiz und Italien. Betreut wurden die Schüler von sieben Lehrern, welche von elf externen Skilehrern sowie zwölf Eltern Unterstützung erhielten. Die Schülerinnen und Schüler fanden bei einer Woche Sonnenschein allerbeste Skibedingungen vor. Die Anfänger befuhren die ersten beiden Tage den Übungshang auf etwa 1400 Meter Höhe. Ab dem dritten Tag verlegten aber alle Gruppen ihre Skiausbildung auf den Berg. Das Alpenpanorama war gerade für die Anfänger etwas sehr beeindruckendes. Aus 2482 Meter Höhe hatten sie einen fantastischen Ausblick auf die Berge, die Teile der Ötztaler Alpen sind.

„Die Zeit verging viel zu schnell!“

Zuvor wurden in etwa 30 bis 35 Unterrichtsstunden in kleinen Gruppen die Grundtechniken des Skilaufens erlernt oder vertieft. Dazu gehörten unter anderem der parallele Grundschwung und das Carving. Die Eltern leisteten dabei tatkräftige Unterstützung. Am Ende konnten die Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrgangs ihre Skilaufqualitäten bei einem Skirennen unter Beweis stellen. Am letzten Abend fand im Rahmen einer großen Abschlussfeier die Siegerehrung statt. Bei den Anfängern siegte Oke Petersen, bei den Fortgeschrittenen Noah Lütge.

Das Fazit der Tour: „Das war super!“, „Die Zeit verging viel zu schnell!“, „Ich will wieder zurück!“ Nach der Fahrt ist vor der Fahrt, denn die nächsten Jahrgänge warten schon. Die Vorbereitungen laufen bereits.

