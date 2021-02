Mehrfache Wolfssichtung in Flettmar: Dorfbewohner sieht Gefahr für Kinder

Flettmar

Noch hat das Tier niemandem etwas getan, aber Georg Hormann aus Flettmar ist beunruhigt: Ein Wolf hat sich mehrfach nah an den Ort heran gewagt. Sogar auf seinem Grundstück hat der 65-Jährige das Tier schon gesichtet. Auch wenn es bislang keine offizielle Bestätigung gibt, ist sich Hormann sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. Das niedersächsische Umweltministerium hat eine Untersuchung angekündigt.

Die erste Wolfssichtung auf seinem Grundstück, das am nord-östlichen Ortsrand liegt, hatte Hormann vor etwa zwei Jahren. Seitdem folgten vereinzelte Begegnungen zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. „Der Wolf ist bis auf zwei Meter an unser Haus heran gekommen“, berichtet der 65-Jährige. Zudem habe er häufig Wolfslosung auf dem Grundstück gefunden.

Anzeige

Bei einem Spaziergang mit dem Enkel stand der Wolf plötzlich vor Georg Hormann

Eine der letzten Begegnungen mit dem Tier hatte Georg Hormann Ende Januar, als er mit seinem 15 Monate alten Enkel am angrenzenden Waldstück spazieren ging. Plötzlich stand das Tier vor ihm. Hormann reagierte besonnen und ging langsam zum nächsten Parallelweg weiter. Von dort aus rief er den Jäger an. Als dieser ankam, hatte sich das Tier schon in einen Senfschlag verzogen.

Was tun bei einer Wolfsbegegnung? Bei einer Wolfsbegegnung sollten Menschen sich laut niedersächsischem Umweltministerium ruhig verhalten, also nicht panisch werden, und sich langsam mit Blick zum Tier zurückziehen. Das Tier sollte auf keinen Fall verfolgt werden. Außerdem könne man zum Beispiel mit Lärm und Bewegungen versuchen, das Tier zu verscheuchen. Es könne auch helfen, mit Gegenständen in Richtung des Tieres zu werfen. Um einen Wolf von Häusern fernzuhalten, rät das Ministerium dazu, mögliche Lockstoffe, wie zum Beispiel offenes Futter, zu entfernen oder zu vermindern. Zudem sollten nachts Tore und Pforten geschlossen werden. Als kurzfristige Maßnahme könnten auch Bewegungsmelder oder blinkende Lichter zum Verscheuchen dienen.

„Ich will keine Panik machen. Aber wir müssen eine Lösung finden, wie wir mit dem Tier umgehen“, sagt Hormann, der sich insbesondere um seine Enkel und die anderen Kinder des Ortes sorgt. „Wie gefährlich ist das Tier? Was passiert, wenn es sich noch mehr an Menschen gewöhnt?“, fragt er.

Georg Hormann ist sich sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt

Hormann hat Wolfsberater Joachim Remitz eingeschaltet. „Man muss die Situation ernst nehmen“, sagt dieser. Zunächst müsse man deshalb feststellen, ob es sich wirklich um einen Wolf handelt. Da ist sich Georg Hormann, der zwar keinen Jagdschein besitzt, aber in jagdlichen Dingen durchaus bewandert ist, zu 100 Prozent sicher. Urinlöcher und Losung, Trittsiegel, Bilder aus einer Fotofalle und auch die Größe des mutmaßlichen Baus weisen aus seiner Sicht eindeutig auf einen Wolf hin. Der Bau befindet sich demnach in einem Waldstück nur wenige hundert Meter von Hormanns Grundstück entfernt. Generationen von Kindern haben dort gespielt. Aber das ist nun vorbei. „Ich lasse meine Enkel dort nicht mehr spielen“ sagt er.

Bildergalerie: Wolfssichtung in Flettmar

Zur Galerie In Flettmar wurde ein Wolf gesichtet. Nach Hinweisen von Anwohnern hat das niedersächsische Umweltministerium nun eine Untersuchung eingeleitet.

„Es ist positiv, dass das Tier sich bei Menschenbegegnungen zurückzieht“, sagt Joachim Remitz. Aber es dürfe seine Scheu nicht verlieren. Und es müsse schnellstmöglich etwas unternommen werden. Deshalb hat der Wolfsberater das Wolfsbüro im NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) eingeschaltet. „Das Wolfsbüro hat bereits eine Vor-Ort-Untersuchung geplant, um zu ermitteln, ob es einen Anlass für die vermehrten Wolfssichtungen gibt, die Situation vor Ort zu dokumentieren und mögliche weitere Maßnahmen zu evaluieren“, berichtet Lotta Cordes, stellvertretende Pressesprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums.

Weitere Maßnahmen: Vergrämung oder Entnahme Wenn es sich bei dem in Flettmar gesichteten Tier tatsächlich um einen Wolf handelt, kommen als weitere Maßnahmen grundsätzlich eine Vergrämung oder eine Entnahme infrage. Die Voraussetzungen dafür sind in der Wolfsverordnung geregelt. Eine Vergrämung durch eine „geeignete Person“ kann demnach stattfinden, „wenn sich der Wolf innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen aufhält und sich nicht verscheuchen lässt“. Eine Entnahme „im Interesse der Gesundheit des Menschen kann auf Antrag als Ausnahme zugelassen werden, wenn sich der Wolf einem von Menschen genutzten Gebäude nähert, eine Vergrämung erfolglos geblieben ist und sich durch die örtlichen Gegebenheiten die Gefahr für eine Annäherung an Menschen auf unter 30 Meter deutlich erhöht“. Die vollständige Wolfsverordnung ist hier zu finden: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen_im_fokus/der_wolf_in_niedersachsen/niedersaechsische-wolfsverordnung-195016.html

Die Landesjägerschaft werde zudem das Monitoring mit Fotofallen intensivieren, um die Situation detailliert zu dokumentieren, und sei mit dem zuständigen Wolfsberater und weiteren Akteuren in Kontakt. Georg Hormann, der mittlerweile von mindestens zwei Wölfen ausgeht, sagt: „Das Tier gehört hier nicht hin. Es ist insbesondere für die Kinder eine Bedrohung“.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit