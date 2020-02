Masuren, Meinersen muckt und Poetry Slam

Meinersen

Masuren steht im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung des Kulturvereins Meinersen. Am Sonntag, 23. Februar, nehmen Aneta und Dirk Bleyer die Zuschauer mit auf eine Reise nach Danzig und Königsberg. „Dort, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, liegt Masuren“, so erzählt die Sage. Seit mehr als zwei Jahrzehnten besucht der National Geographic Fotograf, Dirk Bleyer, diese einzigartige Region Europas und deren Menschen. Die alte Hansestadt Danzig und das einst prachtvolle Königsberg – heute Kaliningrad – bilden die vitalen Glanzpunkte des Vortrags, der geprägt ist von intensiven Begegnungen mit Menschen. Einlass ins Kulturzentrum ist um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Tickets gibt es für zehn Euro im Vorverkauf und für zwölf Euro an der Tageskasse. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Bewerbung noch bis Samstag

Bei Meinersen muckt, einem Format für junge Musiker am Samstag, 18. April, haben Nachwuchsbands, Singer-Songwriter und Einzelinterpreten aus der Region die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum vorzustellen. Dafür bekommen sie zehn bis 15 Minuten Zeit. Eine Jury wird die drei Erstplatzierten zu Gewinnern des Abends küren, die mit Preisen von insgesamt 600 Euro für die Bandkasse belohnt werden, alle anderen Teilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Bewerbungsunterlagen gibt es unter kulturverein-meinersen.de, die Anmeldefrist endet am Samstag, 15. Februar. Alle Musikrichtungen sind willkommen.

Für Samstag, 16. Mai, ist dann ein Wunschkonzert geplant. Rollin’ Dice sorgt für Partyrock, der Sportverein für das Catering. Tickets sind bereits für zehn Euro im Vorverkauf zu haben.

Meisterhafte Künstler

Und dann kommt endlich das weltweit erfolgreichste Literaturformat auch auf die Bühne des Kulturzentrums Meinersen: Poetry Slam. Für dieses Ereignis am Samstag, 12. Juni, 20 Uhr, hat der Kulturverein herausragende Vertreter der bundesdeutschen Slamer-Szene eingeladen. Es haben sich Künstler angesagt, die bereits bei diversen Meisterschaften Erfolge gefeiert haben. Ohne Hilfsmittel, lediglich mit ihren eigenen Texten ausgestattet, müssen sie in jeweils fünf Minuten das Publikum in Meinersen überzeugen. Es wird emotional, humoristisch, tiefsinnig und auf jeden Fall sehr stimmgewaltig. Am Ende gibt es neben vielen Siegern nur einen Gewinner – das Publikum. Moderiert wird der Slam vom Urgestein Dominik Bartels. Das Catering übernehmen Aktive aus dem örtlichen Sportverein. Tickets gibt es zwölf Euro im Vorverkauf und für 14 Euro an der Abendkasse.

