Müden

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Müden/Aller, der sich am Pfingstmontag in der Zeit von 14.30 bis 15 Uhr ereignet hat. Auf dem Querweg vom Bäckerweg kommend in Richtung Langenklint wurde eine 26 Jahre alte Frau aus dem Dorf, die auf Inlinern unterwegs war, in auffälliger Weise von einem bislang unbekannten Mann auf einem rotbraunen Fahrrad verfolgt. Der Mann soll nach Angaben der jungen Frau zirka 1,80 Meter groß sein, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, er hat mittelblonde Haare sowie ein markantes rundes Gesicht mit sehr schmalen Augen. Als Zeugen werden vor allem ein älterer Herr auf einem dunklen Herrenfahrrad mit dichtem grauen Haar sowie zwei schwarz gekleidete Motorradfahrer, die augenscheinlich gemeinsam gefahren sind, gesucht. Personen, die sachdienlichen Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 zu melden.

