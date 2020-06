Meinersen

Das wird viele Familien freuen: Das Höfener Maislabyrinth öffnet bald. Familie Bode-Kirchhoff arbeitet gerade auf Hochtouren daran, dass ab Samstag, 11. Juli, nicht nur der Irrgang im Mais, sondern auch weitere Attraktionen am Start sind. Eine ganz schöne Tüftelei in Corona-Zeiten.

Auch in Höfen hat Corona für tiefe Einschnitte gesorgt. Hinnerk Bode-Kirchhoff hofft, dass er in etwa 50 Prozent an Besuchern der letzten Jahre begrüßen darf. Schon jetzt weggebrochen sind Besuche von Kindergartengruppen und Kindergeburtstagsfeiern. „Wir stemmen das nun als Familie“, gibt sich Bode-Kirchhof optimistisch.

Wasserspiele für die Kleinen

Die Pandemie wird einiges Altgewohntes verschwinden lassen. Etwa Strohburg und Strohballen-Pool. Das hat Bode-Kirchhoff für sich entschieden. „Wenn im Freibad Rutschen gesperrt sind, kann ich hier nicht Kinder dicht zusammen hüpfen lassen.“ Auch Beach-Volleyball fällt in diesem Jahr aus. Da könnten Besucher einander zu dicht kommen. Aber kreativ springt die Familie in die Lücke. „An der Stelle werden wir acht kleine Sandhaufen aufschütten, wo die Kleinen mit Abstand Wasserspiele machen können.“

Kreise für Open-Air-Sport

Wie gut, dass genug Freifläche verfügbar ist. Eine zweite Wiese könnte das Areal erweitern. Was es wie gewohnt geben wird: Bogenschießen, Gokart-Parcours, Dirtbike-Bahn und den kleinen Streichelzoo. Neu im Angebot sind Fußball- und Frisbee-Golf. Hier plant die Familie einen Parcours mit zehn Bahnen und Hindernissen. Und dann hat der Kreativkopf gleich noch eine Idee: „Wir legen drei Kreise im Durchmesser von 25 Metern an. Dort können dann Sport- oder Yogagruppen draußen Sport machen.“ Oder man könne Planschbecken in die Kreis stellen. Woher er all die Ideen hat? „In Corona-Zeiten guckt man noch mehr, was man machen kann.“ Große Events wie in den Vorjahren möchte Bode-Kirchhoff vorsichtshalber nicht planen. Vielleicht hole ich mal einen Grillwagen hierher. Aber mehr auch nicht. Ich bin schon froh, dass wir überhaupt aufmachen.“

Streichelzoo am Maislabyrinth: Hinnerk Bode-Kirchhoff und seine Familie haben sich wieder viel einfallen lassen. Quelle: Christina Rudert

Davor muss in den nächsten Tagen noch das Muster in die Maislabyrinthe geschnitten werden. Und dann kann es am 11. Juli losgehen. Geöffnet ist jeden Tag von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder 5,50 Euro, Kindergeburtstage und Gruppen ab 20 Personen: 5,50 Euro je Gast, Schulklassen, Kindergärten und soziale Einrichtungen 5 Euro je Gast.

Von Andrea Posselt