Leiferde

Konzert kurz vor dem zweiten Lockdown: Jüngst traten in der Leiferder Kirche die fünf jungen Musiker der Formation Magenta Brass auf. Der Kulturring hatte das Blechbläser-Quintett zu einem Konzert in seiner Reihe „Musik in der Kirche“ eingeladen – aufgrund der Corona-Pandemie mit den üblichen Sicherheitsvorkehrungen, etwa hinsichtlich Abstand und Besucherzahl. Ganz abgesagt hatte der Verein den Auftritt vor dem Lockdown Light hingegen nicht.

Vorsitzende Friedrike Franke betonte: „Wir hätten zwar weniger Stress gehabt, wenn wir den Auftritt wieder abgesagt hätten. Aber wir sind es unseren jungen Künstlern schuldig, Auftritte zu ermöglichen. Die ganze Branche hat es sehr schwer zurzeit.“ Zugleich dankte sie den Besuchern, dass diese trotz der gegenwärtigen nicht geringen Schwierigkeiten in die Kirche gekommen waren. Es waren nur einige an der Zahl, von der zulässigen Höchstgrenze blieb man noch ein gutes Stück weg. Darüber hinaus galten auch hier die üblichen Vorkehrungen mit Laufweg- und Abstandsregelungen. Auf eine Pause wurde ebenfalls verzichtet, so dass die Gruppe Magenta Brass insgesamt eine Stunde am Stück spielte für das Publikum. Friederike Franke meinte, eine solche Veranstaltung könne man sehr gut lenken, um die Gefahren zu minimieren.

Das Ensemble spielte zum ersten Mal in Leiferde

Die jungen Musiker sind Absolventen der Musikhochschule Hannover. Dort gibt es eine überschaubare Farbwahl im Gebäude: neben Sichtbeton nur Lila für die Türen und eben Magenta für die Teppiche auf den Fluren. So kam es zum Namen des Blechbläser-Quintetts – Magenta Brass. Die Künstler ihrerseits freuten sich übrigens sehr, noch einmal vor Publikum spielen zu dürfen: „Es ist eines der wenigen Konzerte überhaupt für uns in diesem Jahr. Und es ist einfach etwas sehr Schönes, vor Menschen zu spielen und nicht nur in der Kammer alleine zu üben“, erzählten sie den Zuschauern.

Magenta Brass waren zum ersten Mal in Leiferde zu Gast. Sie boten dem Publikum einen Querschnitt aus ihrem breiten Repertoire. Es fanden sich neben Stücken aus dem 16. Jahrhundert auch Stücke aus dem 19. Jahrhundert sowie zeitgenössische Musik im Programm. So spielten die Musiker Torben Pannen, Simon Weymann, Matthias Meßmer, Jonas Kruse und Steffen Schulte zum Beispiel Foliations-Variationen von Jan Bach, eine Suite für Blechbläser-Quintett von Michael Prätorius oder auch Stücke von Axel Jörgensen.

Von Chris Niebuhr