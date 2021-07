Love-Mobil brennt in Ahnsen komplett aus

Ahnsen

Komplett abgebrannt ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohnwagen, der auf einem Parkplatz westlich von Ahnsen stand. Es handelte sich dabei laut Feuerwehr um ein sogenanntes „Love-Mobil“.

Kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahnsen und Meinersen alarmiert, sie rückten mit drei Fahrzeugen und 20 Mann aus. „Als wir eintrafen, brannte der Wohnwagen bereits in voller Ausdehnung“, so Einsatzleiter Christian Köhler von der Ahnser Wehr.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute vor und konnten mit Wasser- und Schaumeinsatz das Feuer schnell ablöschen. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald wurde ebenfalls verhindert. Dennoch wurde der Wohnwagen völlig zerstört. Nach knapp einer Stunde rückten die Kräfte wieder ein.

Von der AZ-Redaktion