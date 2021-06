Live-Event mit Nachwuchskünstlern: Meinersen muckt im Rathauspark

Meinersen

Es gibt Licht am Ende des Tunnels, und die Aktiven des Kulturvereins Meinersen sind guter Dinge, das erste Live-Event des Jahres 2021 anbieten zu können. So soll der Rathauspark in Meinersen am Samstag, 12. Juni, endlich wieder mit Kultur, Musik und Leben gefüllt werden. Der zweite Meinerser Bandcontest „Meinersen muckt“ bietet an diesem Abend Nachwuchskünstlern eine Bühne, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. In diesem Jahr präsentiert der Kulturverein das Event in Kooperation mit der Jugendpflege der Samtgemeinde Meinersen.

Talent unter Beweis stellen

Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 bekommen nun alle musikbegeisterten Nachwuchstalente in diesem Jahr eine neue Chance, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln und das Publikum zu begeistern. Die Bühne steht dabei sowohl Bands als auch Singersongwritern und Einzelinterpreten offen. Jeder Musiker bekommt an diesem Abend etwa 15 Minuten Bühnenzeit, um Jury und Publikum von sich zu überzeugen. Bewertet werden die Jungkünstler im Anschluss von einer sechsköpfigen Jury um die Musikexperten Wolfram Bäse-Jöbges und Heinrich Doc Wolf. Den Siegern gebührt dann nicht nur Applaus und Ehre – die drei Erstplatzierten dürfen sich außerdem über eine kleine Finanzspritze für die Bandkasse freuen. Insgesamt werden 1000 Euro ausgelobt und als kleines Extra dürfen die Gewinner dann noch einmal performen und dem Publikum damit beweisen, dass die Entscheidung die richtige war.

Ein paar Dinge sind allerdings doch noch zu beachten:

Grundsätzliches: Die Veranstaltung bleibt inzidenzabhängig, und ganz ohne Regeln und Einschränkungen geht es auch nicht. Bei einer Inzidenz über 50 fällt die Veranstaltung aus.

Test- und Nachweispflicht: Alle Gäste müssen entweder einen negativen Covid-19-Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder einen entsprechenden Nachweis darüber erbringen, dass sie geimpft – bitte eine 14-tägige Wartezeit beachten – oder genesen sind. Für Jugendliche unter 14 Jahren besteht keine Testpflicht. Für Schnelltests wird das Testzentrum im Kulturzentrum Meinersen am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorab ein Termin vereinbart werden sollte, damit alle Gäste die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen und keine Wartezeiten entstehen.

Einlasskriterien inzidenzabhängig

Der Einlass: Inzidenzabhängig kann der Kulturverein nur eine begrenzte Gästeanzahl auf das Gelände lassen, sodass es keinen Vorverkauf, sondern nur Abendkasse geben wird. Der Eintritt beträgt acht Euro. Dabei geht es nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Registrierungspflicht: Alle Gäste müssen sich vor Ort registrieren, daher am besten etwas mehr Zeit einplanen – Einlass ist ab 16 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr.

Bewirtung: Getränke können flaschenweise nur bei einer Inzidenz unter 35 ausgegeben werden. Des Weiteren wird die Veranstaltung sitzend starten. Gäste werden gebeten, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen – für den Notfall stehen ein paar Stühle vor Ort zur Verfügung. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, im Sitzen kann die Maske abgelegt werden. Der Abstand von 1,50 Meter muss gewahrt werden. Die Besucher werden gebeten, sich an die geltenden „AHA-Regeln“ zu halten. Der Kulturverein drückt die Daumen und klopft auf Holz, dass Meinersen am Sonnabend lautstark mucken wird.

Weitere Infos unter kulturverein-meinersen.de.

