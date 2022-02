Leiferde

Die Leiferder Politik bleibt am Ball für eine Optimierung der Verkehrssituation im Ortskern. Der Bauausschuss gab nun einstimmig den Auftrag an die Verwaltung, erneut bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel anzufragen. Konkret geht es um die Möglichkeit einer Querungshilfe auf der Straße Hoher Graben, die zur Lindenhof-Kreuzung hinführt.

Der Kreuzungsbereich steht schon seit Jahren im Fokus der Politik, unter anderem ging es dort schon um eine mögliche Ampelanlage oder einen Kreisverkehr. Auch ein Planungsbüro hatte die Verkehrslage im Ortskern bereits geprüft. Man möchte nun an die Planungen anknüpfen und die Anfrage für den Schritt Querungshilfe bei der Landesbehörde stellen. „Wir sind auf deren Entscheidung angewiesen“, erläuterte Jörg Vogt vom Bauamt.

Ausschuss will Wege erneuern lassen

Einig waren sich die Politiker auch bei den weiteren Beschlussempfehlungen. So sollen im Park Unter den Eichen die Wege erneuert werden mit Stiefmütterchenkies, ebenso ein Verbindungsweg zwischen Mohrunger Straße und Teichweg. Dort soll zudem eine neue Straßenlaterne aufgestellt werden. Was die Maßnahme insgesamt angeht, so hielten es die Politiker für sinnvoll, sie auf eine mögliche Optimierung der Wasser- und Stromversorgung für den Schützenplatz sowie den Bau des Mountainbikeparcours abzustimmen. „Es macht wenig Sinn, die Wege zu erneuern und dann wieder Erdarbeiten dort zu haben“, meinte Ausschussvorsitzender Jürgen Quiring.

Auf dem Gilder Weg ist der Sackgassen-Abschnitt sanierungsbedürftig. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, Kosten für eine günstige Lösung zu ermitteln, damit der Bauausschuss auf dieser Grundlage weiter beraten kann. So gäbe es etwa Einsparpotenzial bei der Ausgestaltung der Fahrbahnbreite oder durch den Verzicht auf einen Fußweg in der Sackgasse. Für weitere Straßensanierungen möchte die Politik zudem ein aktuelles Kataster als Prioritätenliste haben. Dafür soll ein Verzeichnis aus dem Jahr 2008 aktualisiert werden.

Entwässerung am Sportheim bereitet Probleme

Am Sportheim gibt es Probleme mit der Entwässerung bei Extremwetterlagen. „Es muss etwas gemacht werden“, betonte Quiring. Der Bauausschuss sprach sich dann dafür aus, 15 000 Euro im Haushalt einzuplanen, um handlungsfähig zu sein. Bevor es jedoch an die Umsetzung geht, soll ein Vor-Ort-Termin mit der Verwaltung Klarheit schaffen über den Umfang der Maßnahmen. Ebenfalls bei einem Vor-Ort-Termin möchten sich die Politiker mit den diversen Umlaufsperren im Ort beschäftigen. Sie sollen überprüft werden hinsichtlich ihrer Abstände und möglicher Veränderungen.

Dann ging es um eine örtliche Bauvorschrift (ÖBV) für das Altdorf. Ein Planungsbüro soll den Auftrag bekommen, zu prüfen, ob der Erlass einer ÖBV sinnvoll wäre und was geregelt werden könnte. Bei der detaillierten Ausgestaltung möchten die Politiker dann aber gegebenenfalls aktiv mitwirken.

Nistkästen an Dorfgemeinschaftshäusern geplant

Schließlich hielt Florian Preuss vom Naturschutzbund noch einen Vortrag zum Thema Nisthilfen für Vögel. Denn am Dorfgemeinschaftshaus Leiferde sollen entsprechende Nistkästen angebracht werden. Und für das Dorfgemeinschaftshaus Dalldorf denken die Politiker nun ebenfalls darüber nach. Dort könnte sogar ein Schwalbenhaus auf einem Ständer in Betracht kommen. Es wurden vorsorglich 8000 Euro in den Haushalt eingeplant.

In einer Arbeitsgruppe zum Tourismus und zur Naherholung in der Gemeinde sollen Uwe Baumgarten (CDU), Axel Voß (UWG) und Jürgen Quiring (SPD) mitwirken.

Von Chris Niebuhr