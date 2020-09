Meinersen

Einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis beim Umgang mit den Corona-Vorschriften hat der Meinerser Felix Klaus auf mehreren Fußballplätzen beobachtet. Er berichtet von seinen Beobachtungen:

In den letzten Tagen hat die Aller-Zeitung wiederholt über die Maßnahmen berichtet, welche die Vereine der Region zum Schutz vor dem Corona-Virus getroffen haben. So viel Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen zeugt von Mut. Leider scheint es an der praktischen Umsetzung der Maßnahmen vor Ort zu mangeln. So konnte man in Hillerse beobachten, dass ungefähr 150 Zuschauer beim Spiel des TSV zu Gast waren. Die Aufnahme der Kontaktdaten am Eingang hat noch gut funktioniert, leider war dann Schluss. Man konnte beobachten, dass trotz der Sitzplatzpflicht der Niedersächsischen Corona-Verordnung nur die wenigsten Zuschauer tatsächlich sitzend das Spiel verfolgt haben. Von Abstandhalten war auch nicht viel zu sehen.

Ein ähnliches Bild hat sich in Leiferde gezeigt: Hier wurden zwar Stühle verteilt, als die Schwelle von 50 Zuschauern überschritten wurde. Jedoch haben die Stühle nicht gereicht. Und auch das Austeilen der Stühle hat nicht wirklich etwas gebracht: Standen vorher 20 Personen in einer Gruppe zusammen, so saßen sie danach zusammen - immer noch ohne Abstand.

Obwohl dies nur zwei Einzelfälle sind, stellt sich die Frage, ob es auf Amateursportplätzen ein generelles Problem mit der Einhaltung des Infektionsschutzes gibt. Notfalls müssen die zuständigen staatlichen Stellen auch einmal sonntags zu Kontrollen ausrücken.

Von AZ-Leser Felix Klaus