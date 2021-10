Leiferde

Auf eine imaginäre Reise in ihre selbst erschaffene High Fantasy Welt Aehdland nahm Autorin Anett E. Schlicht die Besucher der Leiferder Außenstelle des Sibylla-Merian-Gymnasiums am Freitagabend mit. Eingeladen zu der Lesung aus der Jugendbuchreihe „Zeit der Eismonde“ hatte der Kulturring Leiferde.

Man freue sich sehr, Anett E. Schlicht in Leiferde im Rahmen der kreisweiten LesArt begrüßen zu können, sagte Horst Werner Hüfler. Der Vizevorsitzende des Kulturrings stellte dem Publikum eingangs die Autorin vor. Geboren und aufgewachsen ist sie in Warnemünde, inzwischen sei aber Hamburg zur ihrer zweiten Heimat geworden. „Das Meer ist ihr auch dort nah“, sagte Hüfler. Inspiriert durch ihre alte Heimat und Reisen nach Skandinavien sowie die rund um die Ostsee kursierenden Mythen habe sie die fantastische Welt, in der „Zeit der Eismonde“ spielt, entwickelt. Der erste Teil der bald drei Bände zählenden Reihe war in der Kategorie Bestes Jugendbuch sogar für den Seraph nominiert, den Deutschen Phantastik Preis. „Wir freuen uns, heute Abend in diese Fantasywelt reisen zu können“, sagte Hüfler. Sprich nach Aehdland.

Zum ersten Mal gab es Einblick in alle drei Bände

Autorin Schlicht ihrerseits genoss es, die Zuhörer mitzunehmen auf diese Reise, obwohl sie doch „etwa nervös“ sei. Das könne sie auch nach zig Abenden vor Publikum nicht ablegen. Es sei für sie allerdings nicht nur die erste Lesung nach einer langen pandemiebedingten Pause, sondern auch der erste Abend, an dem sie Einblick in alle drei Bände ihrer Reihe gewähre. Denn während der erste Teil schon 2019 und der zweite („Schattenläufer“) 2020 erschien, wird der dritte („Das Dunkle Mal“) wohl Anfang kommenden Jahres veröffentlicht. Zwischendurch waren von Gymnasiasten gespielte Stücke aus dem Soundtrack zur Buchreihe zu hören. Für alle, denen das gefiel, hatte Schlicht einen Tipp: „Der Soundtrack ist bei Spotify abrufbar.“

„Zeit der Eismonde“ erinnert an Ostsee und Skandinavien

Sie lebe seit nunmehr 20 Jahren in Hamburg, erzählte die Autorin und Journalistin, „aber die Ostsee ist und bleibt meine Heimat, dort liegen meine Wurzeln.“ Kindheit und Jugend an der See hätten sie geprägt und in ihrem Schaffen maßgeblich beeinflusst. Dennoch sei die Buchreihe „Zeit der Eismonde“ natürlich nicht als Biografie zu verstehen. „Und ein Liebesroman zwischen Dünen ist es ebenso wenig“, scherzte Schlicht. Trotzdem könne man einiges aus ihrer Heimat und auch aus dem skandinavischen Raum darin wiedererkennen.

Ursprünglich spielte Schlicht mit dem Gedanken, die Reihe in der nordischen Mythologie anzusiedeln, „also bei Odin, Thor und Co.“ Letztlich entschied sie sich aber dagegen, denn: „Ich wollte eine ganz eigene Welt erschaffen, in der ich mich richtig austoben kann.“ So tummeln sich in Schlichts High Fantasy Welt namens Aehdland wundersame Kreaturen und „es gibt dort auch ganz viel Magie“, sagte sie. Einen spannenden Einblick, der Lust auf mehr machte, gewannen die Zuhörer in Leiferde ganz gewiss. Das Team vom Kulturring versorgte die Gäste mit Getränken und Salzgebäck.

Von Ron Niebuhr