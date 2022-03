Leiferdes Rat beschließt Kriterien für die Vergabe von Bauplätzen

Leiferde

Die Sitzung des Gemeinderates Leiferde begann anders als gewohnt. Angesichts der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine bat Bürgermeisterin Gina Hasenfuß die Anwesenden um eine Schweigeminute. „Die friedliche Welt, die wir kennen, ist nicht selbstverständlich“, mahnte Hasenfuß und bat „Senden Sie Ihre guten Gedanken in die Ukraine“

Besonderes Interesse bei den anwesenden Leiferder Bürgern fand dann der Tagesordnungspunkt über die Vergabe der Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser im neuen Wohnbaugebiet „Mühlenberg IV“. Die Nachfrage nach einem Bauplatz ist sehr hoch, aktuell wird eine Liste von 970 Interessenten geführt, dem ein Angebot von 50 Bauplätzen gegenüber steht. Der Verkaufspreis wurde einheitlich auf 165 Euro pro Quadratmeter festgesetzt.

Zwei Lostöpfe entscheiden über die restlichen Bauplätze

Weiter beschloss der Rat eine Vergabereihenfolge, bei der den Alteigentümern der Fläche ein Erstzugriff gewährt wird und die Gemeinde sich die freie Vergabe von zwei Bauplätzen vorbehält. Für die restlichen Bauplätze werden zwei Lostöpfe eröffnet, wobei im ersten Lostopf 75 Prozent der Bauplätze an Leiferder Bürger vergeben werden, priorisierend an Familien mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren. Im zweiten Lostopf werden Bewerber ohne Wohnsitz in Leiferde berücksichtigt.

Geld für eine Unterflurberegnung: Die Gemeinde unterstützt die SV Leiferde bei der Anschaffung. Quelle: Lea Behrens

Für den Naturschutz nimmt die Gemeinde 8.000 Euro in die Hand, bringt an gemeindeeigenen Gebäuden in Leiferde und Dalldorf Nistkästen für Höhlenbrüter an und errichtet einen Schwalbenturm. Über einen Zuschuss über 13.000 Euro zu einer Unterflurberegnungsanlage darf sich die SV Leiferde freuen. Auch gut für die SV Leiferde: Der Nutzungsvertrag zwischen Gemeinde und SV wird nach 30 Jahren angepasst. Für den laufenden Betrieb kann die SV zukünftig mit Zuschusserhöhungen rechnen. Weitere Zuschüsse wurden dem JFV Kickers und dem Kulturring gewährt, dessen Teilnahme an der Kabarettreihe „Heiße Kartoffeln“ mit einem „tollem Programm“ mit 2.500 Euro gefördert werden sollen.

Eine Prioritätenliste für die Sanierung der Straßen

Arbeit kommt auf den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zu: Die Straßen des Ortes sollen genau auf ihren Zustand überprüft und eine Prioritätenliste für Sanierungsarbeiten erstellt werden. Bereits jetzt in Angriff genommen werden der Stichweg zwischen „Mohrunger Straße“ und „Teichweg“ sowie der Parkweg „Unter den Eichen“.

Erfreuliches konnte Gemeindedirektor Michael Zobjack zum Beschluss der Haushaltssatzung berichten: „Zusammen mit den zu erwartenden Überschüssen durch die Baulandvermarktung und den Rücklagen steht die Gemeinde gut da.“ Aber Zobjack mahnt zu vorsichtigen Planungen für die nächsten Jahre: „Wir wollen auch zukünftig ein gutes Gemeindeleben für Leiferde ermöglichen. Besonders die Kinderbetreuung wird uns in den nächsten Jahren vor große Aufgaben stellen.“ Auch ein Gewerbegebiet habe man noch auf dem Schirm.

Von Karin Lahme