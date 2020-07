Investiert für den Mehrgenerationenspieplatz in Leiferde wurde laut Gemeindedirektor Tobias Kluge viel ehrenamtliches Engagement von einer politischen Arbeitsgemeinschaft. Ratsfrau Claudia Wehner-Wiemers hatte zudem gemeinsam mit einer Flüchtlingsgruppe die Ärmel hoch gekrempelt und sich für das Verlegen des Rollrasens stark gemacht. Der Platz wird nun laut Kluge „hervorragend angenommen“. Der Gemeindedirektor spricht jetzt von weiteren 18 000 Euro für Restarbeiten, die Anschaffung zweier Relaxliegen und eines Schachtischs samt Stühlen. Der Platz ist laut Kluge ein „ Vorzeigeprojekt, ein Alleinstellungsmerkmal für Leiferde“. Die Resonanz in der Gemeinde spreche dafür, „da ist immer was los“.