Leiferde

Eine gelungene Premiere feierten jetzt die Leiferder, denn am Samstag stieg dort erstmals ein Weihnachtsmarkt, wenn auch unter Coronabedingungen. Die St.-Viti-Kirchengemeinde lud zum adventlichen Miteinander rund ums Gotteshaus ein. Vereine und Feuerwehr unterstützen sie dabei nach Kräften. Der Zuspruch aus dem Dorf war prima.

„Das sieht doch schon ganz gut aus“, sagte Kirchenvorstandsvorsitzende Heike Kopmann und ließ ihren Blick über die sich allmählich füllende Festmeile schweifen. Wer aufs Kirchengelände wollte, musste einen Nachweis erbringen, dass er geimpft oder genesen war, und sich darüber hinaus auch ausweisen können. Helfer kontrollierten das vorm Einlass vorbildlich. „Geplant haben wir den Markt ja erst noch mit 3G-Regeln“, erzählte Kopmann. Kurzfristig kam dann die Vorgabe für 2G. Und das Organisationsteam musste das Konzept rasch anpassen.

Erprobtes Organisationsteam

Das war aber – wie die Organisation des ersten Leiferder Weihnachtsmarktes insgesamt – gut zu schaffen, denn federführend war dabei das durchs eigentlich alle zwei Jahre stattfindende Weinfest erprobte Komitee. Überhaupt sei man den Vereinen und der Feuerwehr außerordentlich dankbar, dass sie mit anpackten. „Ohne ihre Hilfe hätten wir die Idee niemals verwirklichen können“, betonte Kopmann. Egal ob Schützen oder Sportler, Brandschützer oder Landfrauen – alle legten sich richtig ins Zeug. Sie grillten Bratwurst, hatten fleißig Kuchen gebacken und Schmalzbrote geschmiert, schenkten Kaffee, Kinderpunsch und Kaltgetränke aus oder legten Holz in den Feuerkörben nach. Kurzum: Gemeinsam verwandelten sie das Kirchengelände in einen adventlichen Treffpunkt.

Adventsmarkt in Leiferde: Die St.-Viti-Kirchengemeinde hatte das adventliche Miteinander rund ums Gotteshaus erstmals organisiert. Eine Wiederholung im kommenden Jahr wird angedacht. Quelle: Ron Niebuhr

Genau darum ging es den Organisatoren: Endlich mal wieder etwas fürs Dorf auf die Beine stellen nach so vielen entbehrungsreichen Monaten. Und nebenbei taten die Leiferder damit auch anderen etwas Gutes, kam ein Teilerlös doch den Menschen im von der Flutkatastrophe noch immer gebeutelten Ahrtal zu Gute. „Die eine Hälfte fließt dorthin über unsere Päckchen-Aktion. Die andere hilft uns, unsere Diakonenstelle zu finanzieren“, so Kopmann. Die Päckchen bringt die Feuerwehr am 7. Dezember ins Ahrtal. Sie sollen den Menschen dort Hoffnung schenken und zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben“, sagte Kopmann.

Konfirmanden backen Waffeln

Diakonin Michaela Herrmann und ihre Konfirmanden waren für den Markt auch am Start: mit einer Waffelbäckerei. Zudem nutzte der Tansania-Arbeitskreis die Chance, um auf seine Projekte aufmerksam zu machen. Gymnasiasten verkauften Kekse, Hobbykünstler und -handwerker ihre selbstgeschaffenen Deko-Objekte. Und der Posaunenchor spielte zum Anleuchten der Weihnachtsbaumes groß auf. Den Baum hat eine Familie aus dem Dorf gespendet. „Er ist so groß, dass Trecker und Anhänger nötig waren, um ihn herzubringen“, sagte Kopmann. Für die Bodenhülse war er gar zu groß. Man musste ihn erst zuschneiden.

Aber auch das lief ebenso rund wie im Grunde alles bei der Weihnachtsmarkt-Premiere. Besonderes Lob verdienten übrigens Vereine und Feuerwehr, denn „sie verzichten für den guten Zweck auf ihren Anteil am Erlös. Das hat uns total überrascht und freut uns riesig“, strahlte Kopmann. Für die Vorsitzende des Kirchenvorstandes ist angesichts der tollen Unterstützung und der großen Besucherresonanz eine Wiederholung gut vorstellbar - dann hoffentlich ohne Pandemie.

Von Ron Niebuhr