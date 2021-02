Leiferde

Die Gemeinde Leiferde setzt beim Glasfaserausbau auf Kooperation mit dem Unternehmen FNOH-DSL Südheide. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Die Kooperationsvereinbarung soll am kommenden Mittwoch unterzeichnet werden.

Laut Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber hatte es erst Gespräche mit einem anderen Unternehmen gegeben. „Das hat sich dann aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen. Letztlich gab es dann doch ein Angebot von denen und eines von der FNOH-DSL, für welche wir uns jetzt entschieden haben.“ Mit der Kooperation sollen bis zu zehn Gigabite je Sekunde schnelle Internetanschlüsse in der Gemeinde möglich werden.

Landkreis lehnt Schild „Achtung Kinder“ in Dalldorf ab

Die Bürgermeisterin informierte zudem die Ratsmitglieder während der Sitzung über diverse Punkte. So habe der Landkreis Gifhorn es abgelehnt, das Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ in der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 46) Dalldorf aufzustellen. Als Begründung nannte er unter anderem, dass dort nicht die Gefahr bestehe, dass Kinder häufig ungesichert auf die Fahrbahn laufen. Es seien ausreichend Gehwege vorhanden, Kita und DGH würden sich abseits der Ortsdurchfahrt befinden. Der Straßenbereich sei zudem gut einsehbar, auch in den Kurveneinmündungen.

Die Landesstraße 283 zwischen der Ortsdurchfahrt Bahnhof Leiferde und dem Kreisel Bundesstraße 188 wird aller Voraussicht nach von Mitte April bis Mitte oder Ende Mai gesperrt werden. Grund dafür ist die Sanierung der Landstraße. Auf Grund der geringen Straßenbreite sind die Arbeiten nur mit einer Vollsperrung möglich. Die offizielle Umleitung geht über Hillerse – die B 214 – Ohof – nach Meinersen beziehungsweise Müden. Zudem soll der Radweg entlang der Bahnhofstraße erneuert werden. Dafür sind allerdings keine Straßensperrungen vorgesehen. Im selben Zeitraum soll auch der Abschnitt der L 283 zwischen Müden und Gerstenbüttel saniert werden.

