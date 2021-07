Leiferde plant ein Bodentrampolin für Rollstuhlfahrer

Leiferde

Die Gemeinde Leiferde rundet den Mehrgenerationenspielplatz mit weiteren Geräten ab. In der Region sicher noch nahezu einmalig: Ein Bodentrampolin soll in einer für Rollstuhlfahrer geeigneten Form ausgeführt werden. Außerdem ist für den Spielplatz noch eine neue Hangelrampe vorgesehen. Der Rat sprach sich jetzt auch dafür aus.

Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber betonte, das Inklusions-Bodentrampolin sei eine tolle Idee, die Gemeinde könne damit Vorreiter sein. Auch nach möglichen Fördermittelgebern soll die Verwaltung für das Projekt noch suchen. Das Trampolin soll von Rollstuhlfahrern mit Hilfe genutzt werden können. Als voraussichtlich letztes Gerät möchte der Rat dann noch eine Hangelrampe auf dem Mehrgenerationenspielplatz installieren lassen – statt des ursprünglich geplanten Balancierbalkens.

Bekommt Leiferde nun auch ein kleines Schwimmbad?

Schon länger verfolgt man das Projekt, ein Betreutes Wohnen hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Leiferde in der Nähe des Spielplatzes zu realisieren. Die Gespräche sind schon fortgeschritten. Nun kam noch die Idee auf, ein Schwimmbecken zu integrieren. Gedanke dabei ist, dass in Müden und Hillerse Lehrschwimmbecken vorhanden sind, in Meinersen das Waldbad. Bisher bekamen Leiferder Kinder in Hillerse Schwimmunterricht. „Die Grundidee für ein Schwimmbecken in Leiferde ist gut, aber wir müssen abwarten, ob das im jetzigen Planungsstadium auf Interesse stößt“, meinte die Bürgermeisterin.

Aufzucht eines Feldhasen-Babys mit der Flasche: Das ist personal- und kostenintensiv fürs Nabu-Artenschutzzentrum. Quelle: Joachim Neumann/Nabu

Besonders gebeutelt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das Nabu-Artenschutzzentrum als Aushängeschild der Gemeinde Leiferde. Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, Einnahmen fehlten. Zugleich gab es sehr viele Fundtiere. Der Rat sprach sich daher einstimmig dafür aus, 1500 Euro als Sonderzuschuss zu gewähren.

Der Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße wird saniert

Grünes Licht gaben die Politiker für eine Sanierung des Geh- und Radweges an der Bahnhofstraße. Stellvertretender Gemeindedirektor Michael Zobjack erläuterte: „Der eine Teil der Straße fällt in die Zuständigkeit des Landes Niedersachsen, der andere ist Sache der Gemeinde.“ Da der Landesteil bereits saniert worden war, entschloss man sich, den Gemeindeteil nun auch in ähnlicher Form zu sanieren.

Die Entscheidung trifft der Landkreis: Leiferdes Rat möchte Tempo 70 auf der Bahnhofstraße. Quelle: Sebastian Preuß

In einem Antrag für mehr Verkehrssicherheit in Leiferde geht es unter anderem um Tempo 70 auf der Bahnhofstraße. Dazu soll ebenso wie zu weiteren neuralgischen Punkten ein Antrag bei der Landesbehörde für Straßenbau beziehungsweise dem Landkreis gestellt werden, die die finalen Entscheidungen treffen. „In der Vergangenheit wurde bereits manches bei der Verkehrsschau des Landkreises abgelehnt. Aber wir versuchen es erneut, von alleine wird sonst gar nichts passieren“, meinte die Bürgermeisterin.

Eine Wallbox fürs DGH Leiferde

Letztlich fiel dann noch die Entscheidung, am Dorfgemeinschaftshaus Leiferde eine so genannte Wallbox anzubringen, damit Nutzer des DGH dort ihre E-Fahrzeuge aufladen können. Und für das DGH Dalldorf soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellt werden für eine Photovoltaikanlage.

Von Chris Niebuhr