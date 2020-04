Zirkus „Mirage“ ist auf Hilfe angewiesen

Leiferde

„Wir sind zurzeit sehr auf Hilfe angewiesen“, sagt Angelina Lauenburger vom Zirkus „Mirage“, der wegen Corona keine Vorstellungen mehr geben darf und nun ohne Einkünfte in Leiferde festsitzt.

Akrobatik und Clownerie

Das Familienunternehmen aus sechs Erwachsenen und vier Kindern, die alle in der Manege auftreten, hat kein Stammquartier, reist sonst das ganze Jahr über und spielt eigentlich immer: „Auch an Weihnachten.“ Vor allem Akrobatik, Clownerie und einige Tierdressuren. Vorvergangenes Wochenende sollten nach der Ankunft auf dem Schützenplatz in Leiferde auch dort Vorstellungen starten. Aber dann kam das Veranstaltungsverbot.

„Ganz schwierige Lage“

„Das kann unsere Existenz bedrohen. Es ist eine ganz schwierige Lage“, sagt die 48-Jährige, die den Zirkus gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Artisten Ali Barakat leitet. Kosten wie Raten und Versicherungen laufen weiter, aber es kommt kein Geld mehr rein. Außer den Menschen müssen auch die rund 20 Tiere – Ponys, Lamas, Ziegen, Kamele – ernährt und versorgt werden. Staatliche Hilfen hätten sie bislang nicht erhalten und das solle nach Möglichkeit auch so bleiben.

Es kribbelt in allen

„Aber man muss das Beste aus der Situation machen, Trübsal blasen hilft nicht. Wohl aber den Tag gut gelaunt anzugehen“, sagt Angelina Lauenburger. Neben der Versorgung der Tiere und der Verrichtung von Dingen, „die man sonst nicht schafft“, trainieren die einzelnen Mitglieder des Zirkus, um fit zu bleiben. „Aber die Vorstellungen fehlen, es kribbelt in allen, auch den Kindern.“

„So viele helfen“

Unterstützung hat die Familie aus dem Dorf bereits erfahren: „Wir hätten nie gedacht, dass so viele helfen würden. Die Leiferder sind wirklich sehr nett.“ Vor allem Lebensmittel wurden gespendet. Jacqueline Hotopp, die Betreiberin des Fuchsbaus in Winkel, hat bei Landwirten Heu und Stroh für die Tiere organisiert.

Keine Strom- und Wasserkosten

Auch die Gemeinde Leiferde unterstützt den Zirkus. „Wir verzichten auf die Erhebung von Strom- und Wasserkosten, um den kleinen Zirkus in dieser Zeit ohne Einnahmen nicht noch zusätzlich zu belasten“, berichtet Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber, die der Zirkus-Familie die gute Nachricht persönlich überbrachte.

„Sehr großzügig“

„Das ist sehr großzügig“, freut sich Lauenburger über das Entgegenkommen. Wie und wann es weiter geht mit Mirage, weiß sie nicht. Deshalb sind weitere Spenden jederzeit gern gesehen – ob Lebensmittel oder Futter für die Tiere oder auch Geld. Zum Beispiel für den Tierarzt, für Hufpflege und Wurmkuren. Spenden können „kontaktlos“ übergeben werden: „Wir haben draußen einen Tisch stehen“, so Lauenburger.

Von Jörg Rohlfs