Bewerbung für die LeifArt ab 19. April möglich

Leiferde

Der Kulturring Leiferde startet mit der Organisation der LeifArt – sollte die Corona-Krise es zulassen, findet diese am 19. und 20. September statt. Zwischen Montag, 19. April, und Sonntag, 10. Mai, können sich die Künstler bewerben, die dort ausstellen möchten. Die LeifArt ist die größte Kunstausstellung in der Region, die unter anderem durch ihre Vielseitigkeit und die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit den Künstlern schon viele Jahre das Publikum anzieht. Veranstaltungsort ist das Gymnasium in Leiferde am Kampweg.

Das Anmeldeverfahren

Die Künstler werden gebeten, sich in dem genannten Zeitraum zunächst telefonisch unter (0 53 72) 95 89 75 oder unter (0 15 73) 22 23 741 – auch per WhatsApp – anzumelden. Für das Auswahlverfahren werden alle Bewerber gebeten, bis Sonntag, 24. Mai, DIN A4-Fotos von drei ihrer auszustellenden Arbeiten per Post zu schicken an Horst Werner Hüfler - Kulturring Leiferde – Birkenring 26, 38536 Meinersen. Die Fotos können nicht zurückgeschickt werden, die Künstler können sie aber bei dem Vorbereitungstreffen oder direkt bei der LeifArt zurück bekommen.

Anzeige

Das weitere Prozedere

Platz ist für maximal 20 Künstler, die Teilnahmegebühr beträgt unverändert 35 Euro, für Mitglieder des Kulturrings 25 Euro. Die Auswahl der teilnehmenden Künstler erfolgt in der ersten oder zweiten Juniwoche. Vom Ergebnis werden alle Künstler unterrichtet, anschließend werden weitere Modalitäten geklärt.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion