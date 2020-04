Nabu-Zentrum: In Corona-Zeiten werden mehr Pflegetiere abgegeben als sonst

Leiferde

Das Nabu Artenschutzzentrum in Leiferde ist wegen der Corona-Pandemie für Besucher zurzeit geschlossen. Arbeit gibt es trotzdem, sogar mehr als sonst im Frühling, sagt Zentrums-Chefin Bärbel Rogoschik. Zahlreiche junge Wildtiere müssen bereits versorgt werden. „Wir haben hier bereits Entenvögel und Gänse, junge Tauben, Amseln und auch schon wieder einige kleine Eichhörnchen und Feldhasen.“ Die Anzahl der abgegebenen Pfleglinge steige mit dem Wetter und auch wegen der Corona-Isolation. „Die Menschen halten sich deshalb mehr im Garten und in der Natur auf“, weiß sie. Und dort werde häufig alles an Jungtieren aufgenommen, „was nicht bei drei auf den Bäumen ist“, sagt sie.

Keine Jungtiere aufnehmen

Jahr für Jahr und besonders im Frühling appelliert die Zentrums-Chefin immer wieder, nur verletzte Jungtiere aufzunehmen und sie nach Leiferde oder besser noch direkt zu einem Tierarzt zu bringen. Regelmäßig fordert sie auch immer wieder dazu auf, vermeintlich verwaiste Tiere nicht zu berühren, sondern sie nur zu beobachten und erst einmal im Zentrum anzurufen, um den jeweiligen Fall zu schildern. Damit könnte so mancher tierische Findling in der Natur verbleiben. Dort werde er Rogoschik zufolge zumeist vom Muttertier auch weiterhin versorgt. Und das sei für jedes Jungtier allemal besser, als es mühselig im Artenschutzzentrum in Leiferde von Menschenhand aufzupäppeln.

Extreme Trockenheit

Die derzeitig anhaltende Trockenheit ist eine weitere große Sorge der Nabu-Artenschützer in Leiferde. „In den nächsten ein bis zwei Wochen schlüpfen die Jungstörche“, weiß Biologin Rogoschik. „Mir wird Angst und Bange“, sagt sie da mit Blick auf den fehlenden Regen und die extreme Trockenheit. Gebe es nicht bald etwas Feuchtigkeit, fehle es an Fröschen und Regenwürmern – der bevorzugten Nahrung für die neu geschlüpften jungen Störche.

Viele Spenden

Sorgen macht sich die Crew im Artenschutzzentrum aber auch um die finanzielle Zukunft der Einrichtung. Wegen der Corona-Pandemie ist das Zentrum derzeit für Besucher geschlossen. Es fehlt an Einnahmen. Anlass für die Aktiven im Nabu-Zentrum, die Bevölkerung in den vergangenen Wochen um Spenden zu bitten. Daraufhin erlebte die Mannschaft um Zentrums-Chefin Rogoschik jetzt so richtig „schöne Sachen“, wie sie sagt. „Ein Kind hat uns zwölf Euro gespendet für Schnee-Eule und Adler“, erzählt sie ein Beispiel. Andere Spender hätten 20 oder 50 Euro geschickt. „Viele der Briefe waren dabei mit ganz netten und freundlichen Wünschen versehen“, erzählt sie weiterhin. Ein älterer Herr hat laut Rogoschik „einem unserer Mitarbeiter einen großen Schein in die Hand gedrückt, und eine „90-Jährige hat uns einen Umschlag mit einem Überweisungsschein in den Briefkasten gesteckt.“ Ungewöhnliche Spenden gab es dabei auch: „Uns wurde eine große Schubkarre voller Werkzeug gebracht“, berichtet sie begeistert. Andere Menschen wiederum kamen der Zentrums-Chefin zufolge mit Salat und Gemüse für die Tiere, die von der Nabu-Mannschaft gepflegt und versorgt werden. „Dazu gab es stets ganz viel Zuspruch“, freut sie sich und stellt fest: „Das tat uns einfach gut.“

Von Hilke Kottlick