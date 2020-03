Hilfstransport in die Masuren startet sofort nach der Corona-Krise

Leiferde

Der Förderverein Masurenhilfe aus Leiferde ist bereit für den nächsten Hilfstransport. Ziel ist Ortelsburg im Nordosten Polens. Sobald das Coronavirus abgeklungen und die Grenzen wieder geöffnet sind, startet der Verein mit zwei Transportern die rund neuneinhalb Stunden dauernde Fahrt.

Alles gut sortiert

Die Vereinsmitglieder Gerd Lootze, Michael Pfefferkorn und Günther van der Wall haben gemeinsam mit Vereinschef Werner Koepke die gesammelten Textilien, Spielsachen, Stühle, Rollatoren, Infusionsständer und Medikamente bereits eingepackt und für die Empfänger sortiert. Über die Spenden dürfen sich dann Krankenhaus, Seniorenheim, Sozialstation, die Grundschule Nr. 2 und die beiden Kinderheime in Ortelsburg freuen. In der Kleinstadt nah der Grenze zum russischen Kaliningrad liegt die Arbeitslosenquote bei 20 Prozent. Die Wirtschaft vor Ort stützt sich auf den Handel und das Handwerk, da kaum Industrie vorhanden ist. Touristen kommen nur von Juni bis September.

Minimale Rente

Als Grund, warum der Verein sich in Polen engagiert, einem Land, dem es als Mitglied in der EU ja gut gehen müsste, verwies Koepke auf die Bewohner des Seniorenheims in Ortelsburg: „Einige von ihnen verfügen monatlich über eine Rente von umgerechnet 180 Euro, was vorne und hinten nicht reicht.“

Was noch fehlt

Der bevorstehende Transport ist der Größte, den der Verein bis jetzt hatte. Die gespendeten Sachen werden die gesponserten Transporter füllen. Jedoch konnte nicht alles pünktlich organisiert werden. Für die Besorgung von Bettwäsche und Frotteehandtüchern fehlte die Zeit. Wer nicht mehr Benötigtes dem Förderverein Masurenhilfe spenden möchte, kann dies jeder Zeit bei Werner Koepke in der Hauptstraße 19 in Leiferde tun. Möbel, Matratzen und Schuhe können nicht gespendet werden.

Von der AZ-Redaktion