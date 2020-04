Leiferde

Sachbeschädigung durch Graffiti meldet die Polizei aus Leiferde. Seit Mitte März tauchten an Schulen, Bushaltestellen, Verkehrseinrichtungen, aber auch an privaten Gebäuden immer mehr TAGs auf: Wörter, Namen und Buchstaben wurden gesprüht, bislang sind elf Taten bekannt. Die Polizei in Meinersen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 53 72) 97 850.

Von der AZ-Redaktion