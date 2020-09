Leiferde

Eine im Februar 2019 gegründete Bürgerinitiative fordert das Aus für Straßenausbaubeiträge in Leiferde – nach Gifhorner Vorbild. Im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) präsentierte die Verwaltung am Donnerstagabend ihre Vorschläge und Ideen. Die Politik sieht noch Beratungsbedarf. Einen Beschluss soll’s erst Ende 2020 geben.

„Wir fordern eine komplette Abschaffung“

„Wir fordern eine komplette Abschaffung der Ausbaubeiträge, auf Kompromisse lassen wir uns nicht ein“, hatte BI-Sprecher Helmut von Glischinski – er bezog vor der Sitzung mit Stellvertreter Dieter Brandes und anderen Mitstreitern vor dem DGH Stellung – die Protestposition noch einmal deutlich gemacht. T-Shirt-Aufdrucke und Plakate unterstrichen die Haltung der BI.

Straßenausbaubeiträge kippen: Eine Bürgerinitiative verfolgt in Leiferde dieses Ziel. Am Donnerstagabend präsentierte die Verwaltung im DGH Leiferde ihre Ideen, um Anlieger zu entlasten. Quelle: Uwe Stadtlich

„Dieses Thema ist es wert, länger beleuchtet zu werden“, begrüßte Leiferdes Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber ( SPD) die mehr als 30 Zuhörerinnen und Zuhörer der Info-Veranstaltung und signalisierte Gesprächsbereitschaft. „Hier wird heute jedoch noch nichts entschieden“, verwies die Bürgermeisterin stattdessen auf eine Ratssitzung im November.

Vorschläge zur Satzungsänderung

Einen Ideenkatalog zur Satzungsänderung, der eine spürbare finanzielle Entlastung der Anlieger mit sich bringen soll, präsentierte dann Michael Zobjack. Der Fachbereichsleiter für Finanzen der Samtgemeinde Meinersen – er ist auch stellvertretender Gemeindedirektor in Leiferde – ging ausführlich auf das Thema ein. So beinhaltet der Verwaltungsvorschlag unter anderem eine Reduzierung der Anteilssätze zugunsten der Anlieger beim Ausbau ihrer Straßen (Absenkung des Höchstsatzes von 75 auf 60 Prozent).

Auch eine Eckgrundstücks-Vergünstigung soll Betroffene weniger stark belasten. Diese Regelung soll nach Vorstellung der Verwaltung nur für Innerortslagen, jedoch nicht für Gewerbenutzung und Außenbereiche gelten. Zobjack ging auch auf die Möglichkeit der Beitragszahlung durch ein sogenanntes Verrentungsmodell ein. Es beinhaltet die Option, die Fälligkeit von Teilen der Beitragsschuld (ab 5000 Euro, maximal über einen Zeitraum von 20 Jahren, Zinssatz 1,2 Prozent) hinauszuschieben. „Das ist ein coole Sache“, steht für den Kämmerer fest. Mit Details und der genauen Ausgestaltung dieser Variante müsse sich die Politik noch befassen.

Wiederkehrende Straßenausbau-Beiträge

„Mittelfristig innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Einführung von wiederkehrenden Straßenausbau-Beiträgen“: Eine weitere Maßnahme, die den Bürgerinnen und Bürgern nach Auffassung der Verwaltung mehr finanzielle Sicherheit und Entlastung bietet. Eines versprachen Fahlbusch-Graber und Zobjack den Versammlungsteilnehmern jedoch: Ein Ausbau von Straßen sei in Leiferde in den nächsten Jahren nicht geplant – auch nicht vor dem Hintergrund, dass Kanalarbeiten des Wasserverbandes anstehen. Unter anderem in der Leiferder Siedlung. Die Kosten für die Wiederherstellung der bei den Tiefbauarbeiten beschädigten Straßen trage der Wasserverband, so Zobjack.

Der Kämmerer hofft darauf, dass die neue Satzung in Sachen Straßenausbaubeiträge bereits Anfang 2021 auf den Weg gebracht wird. Eine Vorentscheidung gab’s im Haushaltsausschuss, der nach der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im DGH tagte, noch nicht. „Das Thema Straßenausbau-Beitragssatzung wurde einstimmig zu weiteren Beratung in die Fraktionen und die bald stattfindenden Haushaltsklausuren zurückverwiesen“, so Zobjack. Ziel der Politik sei eine Beschlussfassung zum Jahresende.

