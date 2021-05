Leiferde

Der errechnete Zeitpunkt für den Schlupf der Jungen bei Niedersachsens berühmtestem Storchenpaar Fridolin und seiner Partnerin Mai auf dem hohen Schornstein des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde war das erste Wochenende im Mai. So kam es denn auch: Drei kleine Köpfe sind im Nest zu sehen.

Der Regen sorgt für genügend Regenwürmer zum Verfüttern

Wegen der recht kühlen und feuchten Witterung ließen die Storcheneltern jedoch nicht viel Einblicke in die Kinderstube zu. Der Regen kam den Storcheneltern trotzdem gelegen, da die lebensnotwendigen Regenwürmer so an die Oberfläche kommen und als wichtige Nahrungsgrundlage für die geschlüpften Jungstörche zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zu den drei Storchenbabys von Fridolin und Mai ist auch im Nest auf der Wiese des Zentrums ein kleiner Jungstorch geschlüpft. Ebenso auf dem Nest auf dem Mast im hinteren Teil des Geländes, wo ein kleiner Weißstorch versorgt wird. „Also haben wir momentan fünf kleine Weißstörche auf dem Gelände des Zentrums. Da momentan ein unberingtes wildes Storchenpaar für Unruhe bei den Weißstörchen sorgt, sind die Elterntiere natürlich besonders vorsichtig und bewachen ihren Nachwuchs mit Argusaugen“, berichtet Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums.

Per Webcam können Interessierte das Leben bei Familie Storch von Zuhause verfolgen

Wer das Familienleben von Fridolin und Mai von zu Hause aus verfolgen möchte, kann dies über die Webcam des NABU-Artenschutzzentrums tun: https://niedersachsen.nabu.de/webcams und www.nabuzentrum-leiferde.de.

Von der AZ-Redaktion