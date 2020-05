Mehr Vandalismus und Schmierereien im Ort

Leiferde

„Die Gemeinde zeigt alles bei der Polizei an“, berichtet Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber vom Verhalten der Gemeinde bezüglich der Fälle von Sachbeschädigungen in der Gemeinde, die in den vergangenen Wochen zugenommen hätten – insbesondere Grafitti-Schmierereien an Bushaltestellen.

Das sei besonders ärgerlich, da die Gemeinde diese mit allerhand Steuergeldern barrierefrei habe umbauen lassen. Auch neue überdachte Wartebereiche entstanden, und genau die bilden die Leinwand für die Sprayer. „Aber auch Privatleute sind zunehmend betroffen“, erklärt Fahlbusch-Graber. Beispielsweise Unter den Eichen und in der Volkser Straße, wo nicht nur die Rückwand des Wartehäuschens komplett Sprühfarbe verunziert wurde, sondern auch die hölzerne Zaunwand daneben ein „FUCK KAZ!“ in Leuchtrot und ebenfalls ohne jegliche künstlerische Ambition abbekam. Die Bürgermeisterin appelliert an die Bürger, solche Vorfälle „auf jeden Fall“ anzuzeigen. Selbst wenn nichts dabei heraus komme, die Täter nicht ermittelt würden: „Manchmal hat man ja doch Glück – und es ist wichtig für die Statistik.“ Die könne belegen, dass es wirklich eine Zunahme an Fällen gebe, „nicht nur subjektiv“.

Grün und Weiß dominieren

Fahlbusch-Graber glaubt auch, dass es in Nachbargemeinden ähnlich aussehen könnte. Sie habe von Päse gehört: „Und man muss sich ja nur mal die Verkehrsschilder an der B 188 angucken.“ Die Farben Grün und Weiß dominieren deren Rückseiten, oft gesellt sich die Zahl 1949 dazu. Es ist das Gründungsjahr des VfL Wolfsburg. Auch in Leiferde ist diese Kombi vertreten. Und Blau-Gelb, die Vereinsfarben von Eintracht Braunschweig. „Oft übersprühen die sich gegenseitig“, ist der Bürgermeisterin aufgefallen. Offensichtlich oder möglicherweise gebe es auch noch eine dritte Gruppe, die „mit schwarzer Farbe“ tätig wird. Auch Schaltschränke der Telekom seien vermehrt Ziele solcher Aktionen.

Subjektiv habe der Vandalismus im Ort noch einmal zugenommen seit dem Lockdown wegen Corona: „Vielleicht haben die jetzt mehr Langeweile“, vermutet Fahlbusch-Graber, die ansonsten nicht verstehen kann, „wieso man so viel Energie reinlegt, um so was zu machen“. So was, dazu gehört auch das Umtreten oder Umreißen eines Hundekotbeutel-Spenders auf einer Grünfläche an der Straße Unter den Eichen: „Sonst haben sie immer nur die Beutel alle rausgezogen.“ Von Bürgern hat die Bürgermeisterin auch erfahren, dass an einer Schutzhütte im Viehmoor „nächtliche Partys“ stattgefunden hätten, ersichtlich an Müll und anderen Hinterlassenschaften: „Wegen Corona suchen sie sich wohl Plätze außerhalb des Ortes, um sich zu treffen.“

Hemmschwelle niedriger

Was die Schmiererein an den Buswartehäuschen betrifft, so werde man früher oder später dafür sorgen, dass „alles wieder weg gemacht wird. Auch wenn es vermutlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es wieder passiert“. Die „Hemmschwelle“ für derlei Aktionen sei „gefühlt jedenfalls generell niedriger geworden“, sagt Stephanie Fahlbusch-Graber.

Von Jörg Rohlfs