Leiferde

Der Landkreis Gifhorn zieht gegen den Ärztemangel mit einem Medizin-Mentoring-Programm zu Felde – mit Erfolg. Wie Projekt-Koordinatorin Ulla Evers berichtet, erhalten im Rahmen dieses Programms Abiturienten und Medizinstudenten aus der Region die Chance, sich als sogenannte Mentees von einem Arzt als Mentor fachlich begleiten zu lassen. Ziel dabei ist es laut Evers, Medizinstudenten aus dem Kreis in der hiesigen Region zu halten und sie nach dem Studium zur Rückkehr in den Kreis Gifhorn zu motivieren.

„So etwas hätte ich mir als Studierender auch gewünscht“

Bei Jan Zander aus Leiferde ist das gelungen. „Ich habe Jan schon als Kind als Patienten behandelt“, blickt der Leiferder Zahnarzt Dr. Uwe-Jens Gille zurück. Später betreute der Dentist als Mentor den jungen Studenten Zander. Damit entstand dem Medizin-Mentoring-Programm des Landkreises entsprechend zwischen beiden eine Art Patenschaft. „Ich habe Zahnmedizin in Hannover studiert und hatte während des Studiums in Dr. Gille immer einen Ansprechpartner, der mir mit Literatur oder mit Behandlungsplänen aushalf“, berichtet Zander. Er wiederum half dann während der Semesterferien in der Leiferder Praxis aus. Der Zahnarzt Dr. Gille blickt auf das begleitende Mentoring zurück: „So etwas hätte ich mir als Studierender auch gewünscht“, sagt er.

Anzeige

Gelungene Kooperation für beide Seiten: Seit Februar dieses Jahres arbeitet Zander nun nach Beendigung seines Studiums in der Leiferder Praxis von Dr. Gille mit. „Ich habe keine einzige Bewerbung geschrieben“, schmunzelt Zander. Die Assistenz-Zeit dauert zwei Jahre, dann erhält Zander laut Gille die kassenärztliche Zulassung und kann damit eine eigene Praxis eröffnen. Soweit wird es aber wohl nicht kommen, signalisiert der 31-jährige Ex-Mentee seinem 62-jährigen ehemaligen Mentoren. Denn Zander wird wohl in der Leiferder Praxis bleiben und sie vielleicht übernehmen, wenn Dr. Gille in den Ruhestand geht. „Das wäre auch für die Patienten wünschenswert“, freut sich der Zahnarzt über diese gemeinsame Zukunftsaussicht.

„Es macht Freude, sein Wissen an jüngere Leute weiter zu geben“

Der Landkreis finanziert laut Evers das Medizin-Mentoring. „Zwei Männer und 22 Frauen nehmen derzeit daran teil.“ „Es macht Freude, sein Wissen an jüngere Leute weiter zu geben“, nennt Dr. Gille Hintergründe für sein Dabeisein als Mentor. Gleiches gibt Jan Zander zurück. Während sein Chef sich – wie er versichert – auch weiterhin als Mentor engagieren wird, könnte sich auch Zander vorstellen, später Abiturienten und Studenten als Mentees zu betreuen. Und dazu gehören laut Evers sowohl fachliche, als auch persönliche Fragen. Auch hebt sie dabei den Druck hervor, der häufig auf angehenden Medizinern lastet.

Bewerbungen fürs Mentoring Wer sich für das Medizin-Mentoring-Programm des Kreises interessiert, erhält nähere Informationen im Internet unter www.medizin-mentoring-landkreis-gifhorn.de. Abiturienten oder Studenten, die sich als Mentee einen begleitenden Mentoren wünschen, können sich unter christine.gehrmann@gifhorn.de bewerben. Projekt-Mangerin Ulla Evers versichert: „Wir schaffen es, für jeden seinen eigenen Mentoren zu finden.“

Im Fokus des Medizin-Mentoring-Programms des Landkreises steht Evers zufolge zumeist die Allgemeinmedizin. Doch sie verweist auch auf Mentoren und Mentees, die im Landkreis in Sachen Dermatologie, Gynäkologie oder in der Kindermedizin unterwegs sind. Ziel des Programms, das seit 2017 läuft, ist es der Projekt-Managerin zufolge, die medizinische Versorgung im Landkreis Gifhorn dauerhaft zu sichern. Der Landkreis scheint damit auf gutem Wege zu sein. Laut Evers hat das Programm bereits eine beachtliche Eigendynamik entwickelt, auf verschiedenen Veranstaltungen wurde es vorgestellt. Das Interesse daran steigt ihrer Auskunft zufolge auch in anderen Regionen. „Es gab bereits Anfragen danach aus dem Raum Uelzen und aus Göttingen.“

Von Hilke Kottlick