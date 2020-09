Leiferde

Die LeifArt ist eine der größten Kunstausstellungen im südlichen Landkreis Gifhorn, die unter anderem durch ihre Vielseitigkeit und den direkten Kontakt zu den Künstlern schon viele Jahre das Publikum anzieht. In diesem Jahr werden coronabedingt nur 15 Künstler aus der Gegend um Leiferde, Gifhorn, Peine und Braunschweig ihre Werke aus den Bereichen der Malerei, Fotografie und Bildhauerei im Gymnasium in Leiferde präsentieren.

Die LeifArt ist für alle Kunst- und Stilrichtungen offen. Entscheidend ist nur die Qualität der Arbeiten. Von „Die bunte Welt der Encaustik“, „Skulpturen aus Stein“, „Seidenmalerei“, „Sehnsuchtsorte – Landschaften in Aquarell“ bis hin zu „Inspiriert von der Natur – Bilder in Acryl von Marie“ wird eine breite Themenpalette vertreten sein.

Alle Künstler betrachten die Welt mit neugierigem Blick und offenen Augen

Die Besucher werden daher eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen vorfinden. Von Aquarellen und Acryl- und Ölbildern, Kugelschreiberzeichnungen, Radierungen, den diversen Möglichkeiten, die Bildhauerei bieten, bis hin zu handgestrickten Wandbildern gibt es zahlreiche Varianten der künstlerischen Gestaltung zu entdecken. Allen Künstlern ist hierbei gemeinsam, die Welt mit neugierigem Blick und offenen Augen zu betrachten. Alle Ausstellungsstücke – darunter befinden sich neben großformatigen Arbeiten auch kleinere Kunstwerke – können käuflich erworben werden.

Wegen Corona gibt es dieses Jahr keine Vernissage

Auf eine Vernissage muss der Kulturring Leiferde dieses Jahr wegen Corona verzichten. Aber es gibt Getränke und ein Kuchenbuffet während der Ausstellung. Um die Ausstellung nicht zu gefährden, bittet der Kulturring alle Besucher, sich an die Auflagen laut Hygienekonzept zu halten. Die Ausstellung in der Außenstelle des Sibylla-Merian-Gymnasiums, Kampweg 1, ist geöffnet am Samstag, 19. September, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 20. September, von 11 bis 17 Uhr.

Von der AZ-Redaktion