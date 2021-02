Jetzt kann der Frühling kommen: Weißstorch Fridolin, durch die Webcam in Niedersachsen bestens bekannt, ist auf seinem Nest in Leiferde am Nabu-Artenschutzzentrum gelandet. Ungewöhnlich ist, dass seine Partnerin Mai nur wenige Stunden nach ihm eintraf. Die beiden flogen erstmal zum Abendessen ins Viehmoor, bevor sie ihr Nest gründlich aufräumten.