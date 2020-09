Leiferde

Ein Engel für Dich… Unter diesem Motto soll der Viti-Engel der Leiferder Kirchengemeinde ab Sonntag auf Reisen gehen. Aber nicht einfach irgendwo hin, sondern zu Menschen, denen damit „Danke“ gesagt werden soll – oder die gerade selbst einen Engel gut gebrauchen können.

Entstanden ist die Idee im neuen Fundraising-Team der Kirchengemeinde. Das hat sich schon vor einiger Zeit gebildet und will laut Kirchenvorstands-Vorsitzende Heike Kopmann jetzt richtig durchstarten – wegen Corona leider nicht früher. Die vor Ort gut laufende Kinder- und Jugendarbeit der rund 2800 Menschen großen Kirchengemeinde braucht immer wieder Geld und soll mit der jetzigen Aktion gestärkt werden.

Ein deutliches Zeichen, dass man nicht alleine ist

Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem reisenden Engel? „Wer jemand anderen einen Engel vor die Tür stellen will, um Danke zu sagen, kann ihn bei uns ausleihen“, sagt Kopmann. Das geht für einen Tag oder eine Woche. Natürlich kann man mit dem Viti-Engel – der ist übrigens aus Holz und wurde von Familie Kopmann gebaut – auch jemanden einen Gruß schicken, der vielleicht gerade wegen eines Schicksalsschlages einen Engel gebrauchen kann. Ein deutliches Zeichen dafür, dass man nicht allein sei, und zumindest etwas Trost.

Allerdings: Gratis gibt es den Engel nicht. Ein Tag Ausleihe kostet zehn Euro, für 50 Euro kommt er die ganze Woche lang. Das heißt, er wird von Heike Kopmann auch gebracht, wenn Bedarf besteht. „Falls zum Beispiel ältere Leute fragen, die ihn nicht transportieren können.“ Und seine Reiseziele liegen nicht nur in Leiferde. „So im Umkreis von 20 Kilometern kann ich mir das vorstellen“, sagt die Kirchenvorstands-Vorsitzende. Einem Besuch in Gifhorn beispielsweise steht also nichts im Wege.

Bis Weihnachten kann der Engel ausgeliehen werden

Los gehen soll es am Sonntag, 27. September. „Zwei Tage vor Michaelis, dem Tag des Erzengels Michael, werden wir unseren Engel aussenden, um 10 Uhr im Begrüßungsgottesdienst für die neuen Konfirmanden“, sagt Kopmann. Bis zum Heiligen Abend kann er dann ausgeliehen werden, bis er wieder in der Kirche gebraucht wird, um mit den anderen Verkündigungsengeln die Geburt von Jesus anzusagen. Ob er danach erneut eingesetzt wird? „Wenn, dann erst wieder von Michaelis bis Weihnachten.“ Schließlich soll der Besuch eines Engels ja nicht etwas Alltägliches werden, sondern etwas Besonderes bleiben.

Wer Interesse hat, den Engel für eine bestimmte Zeit mitzunehmen, kann sich bei der Kirchenvorstands-Vorsitzenden Heike Kopmann unter Tel. (01 57) 33 94 75 03 melden. !Wir würden uns freuen, wenn der Engel die Umgebung kennen lernt und somit unserer Kinder- und Jugendarbeit geholfen wird“, sagt sie, hat aber gleich auch noch eine Bitte: „Der Kirchenvorstand würde sich über Fotos des Engels bei den Beschenkten freuen. Somit können wir sehen, wohin es den Engel verschlagen hat. Die Fotos können direkt an die Kirchengemeinde versandt werden – per Post an St. Viti Kirchengemeinde, Im Paul 1, 38542 Leiferde, oder per E-Mail an KG. Leiferde@evlka.de.

Von Thorsten Behrens