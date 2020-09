Leiferde

Viele Autofahrer rasen viel zu schnell in den Ort hinein, besonders auf dem etwa ein Kilometer langen Teilstück, das den Ort Leiferde in zwei Bereiche trennt. Das nahmen die Vertreter der Gemeinde Leiferde jetzt zum Anlass, für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen – mit deutlich sichtbaren Tempo-Anzeigetafeln.

Gut sichtbare Tafel in Dalldorf installiert

Gemeindedirektor Tobias Kluge und Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber stellten die Tafeln jetzt vor. „Die Gemeinde hat im August eine neue Geschwindigkeitsmesstafel am Ortseingang der Hillerser Straße in Betrieb genommen“, sagte Kluge. Die neue Tafel ist laut dem Gemeindedirektor „besser sichtbar und mit einem Rahmen versehen, der auf Kinder in der Straße aufmerksam macht“. Verkehrsteilnehmer, die sich an Tempo 50 innerhalb der geschlossenen Ortschaft halten, werden laut Kluge dann auch mit einem lächelnden grünen Smiley belohnt.

Neue Tempomessanzeige in Leiferde

Laut Fahlbusch-Graber wurde im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Mohrunger Straße aus Leiferde kommend in Richtung des Ortsteils Bahnhof ebenfalls eine Tempomessanzeige installiert. Weitere Standorte von Geschwindigkeitsanzeigetafeln in der Gemeinde Leiferde sind in den Straßen Hoher Graben in Höhe der Kreuzung Raiffeisenstraße solwie auf der Hauptstraße in Höhe des Parkplatzes am Nabu Artenschutzzentrum. In Dalldorf gibt es zudem eine Anzeigetafel im Ortseingang aus Richtung Meinersen kommend.

Von Hilke Kottlick